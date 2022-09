Equipe d’Algérie : transparent face à la Guinée, Delort s’explique

Trois joueurs de la sélection nationale ont accordé des déclarations aux médias cet après-midi avant l’entame de l’ultime séance d’entrainement avant le match amical face au Nigéria. Ils affirment que tous les joueurs sont déterminés de livrer une bonne performance et enchainer une nouvelle victoire.

La sélection nationale défiera demain, en amical, le Nigéria au stade Miloud Hadefi d’Oran à partir de 20h. Un match amical, certes, mais aux allures d’un match officiel dans la mesure où l’adversaire s’agira de l’une des grandes nations de football en Afrique.

Cet après-midi, les protégés de Djamel Belmadi ont effectué l’ultime séance d’entrainement avant le match de demain qui s’est déroulée sur la pelouse principale du stade Miloud Hadefi. Mais avant l’entame de l’entrainement, une zone mixte a été organisée où trois joueurs se sont exprimés devant les médias. Il s’agit, en effet, d’Andy Delort, Hocine Benayada et Alexandre Okidja.

De retour en sélection, Delort a été aligné parmi le onze de départ lors du premier match amical face à la Guinée. Mais l’attaquant de l’OGC Nice a fourni une prestation loin des attentes. « Je n’ai pas eu beaucoup de ballons et du coup, je n’étais pas performant. J’avoue que je n’étais pas sous pression, mais plutôt on n’était pas bon tactiquement… Je ferai en sorte d’être meilleur à l’occasion du match de demain face au Nigéria, c’est-à-dire marquer un but ». S’explique-t-il.

Okidja et Benayada se livrent

En plus d’Andy Delort, le gardien de but Alexandre Okidja et le défenseur Hocine Benayada étaient également présents à la zone mixte. Les deux joueurs ont parlé du match amical de demain face au Nigéria.

« Je pense qu’on a réalisé le plus important face à la Guinée, en enchainant une quatrième victoire de rang. Lors de la préparation du match face au Nigéria, on a essayé de combler les lacunes décelées vendredi passé. J’espère qu’on fera un bon match demain et réaliser une cinquième victoire de suite ». Dira Okidja.

« Certes, on a fait une première mi-temps loin des attentes face à la Gunée. Mais on était bon en deuxième mi-temps après avoir appliqué à la lettre les consignes de l’entraineur. J’espère qu’on enchaine une nouvelle victoire demain face au Nigéria. Je suis persuadé qu’on sera encore meilleur au fil des matchs ». Indique Benayada.