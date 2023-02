Equipe d’Algérie : Slimani quitte Brest et file vers Anderlecht

Fin d’aventure pour Islam Slimani au Stade Brestois. En effet, il a quitté officiellement le club Breton dans les derniers instants du mercato hivernal. C’est en championnat Belge qu’il va tenter une nouvelle expérience, en optant pour Anderlecht.

Les derniers instants d’une période des transferts nous a toujours réservé des surprises. Comme ce fut le cas hier soir avec l’annonce du départ d’Islam Slimani du Stade Brestois pour aller rejoindre Anderlecht.

« Le Stade Brestois s’est mis d’accord avec Anderlecht pour le transfert d’Islam Slimani. Le Stade Brestois souhaite bonne chance à Islam pour la suite de sa carrière ». A écrit le club breton sur son site officiel.

Le moins que l’on puisse dire, est que le départ de SuperSlim du SB29 a surpris les Algériens dans le mesure où son départ n’a jamais été évoqué par la presse française. Mais visiblement, l’offre des Belges, quelques heures seulement avant la clôture du mercato hivernal, a changé la donne .

Selon le média breton « Le Télégramme », la direction brestoise a reçu une offre d’Anderlecht pour Islam Slimani hier soir. Si elle a accepté d’accorder un bon de sortie pour son désormais ex-attaquant, ce n’est pas à cause de ses mauvaises performances lors de la phase aller, mais pour bénéficier financièrement de son transfert, à six mois de la fin de son contrat.

Selon la même source, le montant du transfert pourrait atteindre 700.000€. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale a signé un contrat avec son nouveau club jusqu’à la fin de la saison en cours.

A 34 ans, Slimani va encore évoluer dans le haut niveau. Un club comme Anderlecht (11e au classement du championnat belge) pourrait lui permettre de relancer sa carrière après un passage raté au Stade Brestois, avec un seul but et une passe décisive en 16 matchs de Ligue 1 Uber Eats.

Meet our new striker. Islam Slimani joins RSCA until the end of the season. 🟣⚪ https://t.co/3QJ3rrDc3L pic.twitter.com/yvaEZm4sbH

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 31, 2023