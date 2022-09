Equipe d’Algérie : Slimani évoque sa retraite internationale

Islam Slimani n’arrive toujours pas à digérer l’élimination de la sélection nationale pour la prochaine coupe du monde au Qatar. L’attaquant international algérien est toujours sous le choc après la grande désillusion du 29 mars dernier.

La sélection nationale algérienne n’ira pas à la coupe du monde Qatar-2022. Le 29 mars dernier fut la grande désillusion de Mahrez et consorts après avoir perdu le match retour des barrages face au Cameroun (1-2), au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Environ six mois depuis l’échec de la qualification pour le grand évènement planétaire de football, plusieurs joueurs de la sélection nationale n’arrivent pas à le digérer. Comme est le cas, d’ailleurs, avec Islam Slimani. En effet, ce dernier est toujours traumatisé par la déconvenue du 29 mars dernier.

« Être éliminé à 30 secondes près, alors que j’ai le sentiment qu’on avait bien fait les choses, ça a été un choc et ça le reste aujourd’hui. Je ne le vis pas bien du tout mais je me dis que c’est notre destin et qu’il nous faut vivre avec ça. Dira le meilleur buteur de l’histoire des Verts, dans une interview accordée à « Le Parisien ».

Malgré l’échec de la qualification pour la prochaine coupe du monde, « SuperSlim » ne songe guère à annoncer sa retraite avec les Fennecs. « Et ça ne marque pas du tout la fin de ma carrière internationale. Tant que je serai compétitif, je ferai en sorte d’aider ma sélection. Pourquoi ne pas envisager de regagner quelque chose avec l’Algérie ? ». a-t-il confié.

Islam parle de son intégration à Brest

Poursuivant sa déclaration, Islam Slimani parle de son intégration au sein du groupe de sa nouvelle équipe, le Stade Brestoi. Il se dit optimiste de réaliser de belles choses en Bretagne.

« Ils n’ont pas été un facteur primordial dans ma venue, mais ils vont beaucoup faciliter mon adaptation. En sélection, nous formons une famille. À Brest, sur le terrain, de par nos postes respectifs, nous allons nous trouver d’autant plus facilement… Je ne suis là que depuis deux semaines et je n’ai pas joué de matchs amicaux mais je progresse à chaque entraînement. À chaque séance, j’apprends à connaître mieux mes nouveaux coéquipiers. Je suis persuadé qu’on va réaliser de belles choses ». A-t-il indiqué.

Il est à noter que l’enfant de Chéraga peine toujours à débloquer son compteur buts avec sa nouvelle équipe. Il a failli le faire hier face au PSG lorsqu’il a eu la chance de tirer un pénalty, mais il a échoué à exécuter la sentence.