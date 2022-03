Équipe d’Algérie : Slimani en voie d’égaler un record africain

Décisif lors de la rencontre de l’équipe d’Algérie face au Cameroun à Douala, l’attaquant algérien, Islam Slimani, s’est montré concerné et refuse de parler de record et de statistiques. Le buteur historique des verts n’a besoin que d’une seule réalisation pour inscrire son nom sur le même piédestal qu’un certain Didier Drogba.

La pointe du Sporting CP est à sa 17ᵉ but lors des phases qualificatives de la zone africaine pour la coupe du monde. Une petite marche le sépare du mastodonte du ballon rond africain, l’Ivoirien qui a inscrit son nom dans la légende du football mondial, Drogba. Slimani n’a pas accordé une grande importance à ce record et a préféré garder sa concentration pour le match retour à Blida « Non, je ne pense pas à ce record. Le plus important est qu’on gagne, on a fait un pas vers le mondial, mais rien n’est encore joué » dit-il à la presse dans la zone mixte d’après match.

Une performance saluée par Belmadi

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, n’a jamais douté de l’importance du joueur de 33 ans. La titularisation face au Cameroun n’est qu’une preuve supplémentaire de la grande confiance de Belmadi en son attaquant « c’est une légende, les records sont faits pour être battu » déclare le sélectionneur algérien lors de la conférence de presse d’après march à propos du but important de Slimani.

Par ce but qui en vaut deux, le vétéran algérien atteint sa 40ᵉ réalisation avec les verts. Ce record va être difficile à détrôner dans un futur proche. Résiliant et grand bosseur, l’ancien attaquant du CRB ne ménage guère ses efforts quand il s’agit de l’équipe d’Algérie. Ces nombreuses fois où il a été le sauveur de la sélection algérienne ne peuvent que témoigner de son grand amour pour le maillot national.

À noter que Slimani, la valeur sûre au sein de l’équipe de Belmadi, est le buteur de ces phases qualificatif avec 17 buts pour le moment.