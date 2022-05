Equipe d’Algérie : Slimani convoité par un club Turc

Islam Slimani va officiellement quitter le Sporting Portugal. C’est l’entraîneur Ruben Amorim qui l’a mis sur la liste des libérés. Le club Portugais est en train d’étudier les différentes offres qu’il a reçues à propos du joueur. Ce dernier pourrait rebondir dans un autre championnat européen.

Islam Slimani a fait un retour échoué au Sporting Portugal lors du dernier mercato hivernal. Après un début réussi, il a fini par se retrouver en dehors des plans de son entraîneur Ruben Amorim. C’était pour des raisons extra-sportives car c’est à cause du jeûne que le coach a décidé d’écarter l’attaquant international algérien.

C’est une certitude, Slimani va quitter le Sporting Portugal. Le jeune technicien portugais a décidé de le mettre sur la liste des libérés. Lors des différentes conférences médiatiques, il a confié à la presse que «Super Slim» ne fait plus partie de ses plans pour la saison prochaine. Face à cette situation, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale devra trouver un club pensionnaire lors de la prochaine période des transferts. Seulement, il n’est pas maître de son destin en étant sous contrat avec son club pensionnaire jusqu’en 2023. Ainsi, le club qui le veut doit passer par la direction Lisbonnaise pour racheter sa libération.

Slimani va-t-il rebondir au Fenerbahçe ?

Le Sporting Portugal est ouvert à toutes propositions. Il est prêt à étudier n’importe quelle offre émanant d’un club Arabe ou Européen désireux de s’offrir les services de l’attaquant international algérien.

Malgré une phase retour loin des attentes, le joueur attise les convoitises. Mais ce dernier n’est pas emballé par le fait de rejoindre un club arabe. Il veut toujours rester en Europe. Le Fenerbahçe pourrait venir au secours du natif de l’enfant de Chéraga. En effet, il serait intéressé par ses services. L’information a été rapportée par le journal Portugais spécialisé en sport «Record».

«Le Sporting Portugal veut garantir un placement au joueur, essayant de faire une vente qui résout le problème. Autre argument des lions, le salaire élevé de l’Algérien qui est, en ce moment, à 1,6 million net par an. », a écrit le journal en question. Et d’ajouter : «Deux clubs s’intéressent à Slimani. Il s’agit du Saoudien Al-Hilal et le Turc Fenerbahçe. Mais sans pour autant qu’il y ait du concret ».

À 34 ans, Islam Slimani peut toujours prétendre à une autre expérience en Europe. On espère que son transfert au championnat Turc se concrétise. Un joueur qui donne un bon exemple du footballeur sérieux et ambitieux.