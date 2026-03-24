Equipe d’Algérie : Salaire, durée, objectifs… ce que prévoit le nouveau contrat de Petkovic?

Le dossier de la prolongation de Vladimir Petkovic avec la FAF avance à grands pas. Selon des sources concordantes, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a officiellement lancé les discussions avec le sélectionneur national en vue d’un nouveau contrat.

L’actuel engagement de Petkovic court jusqu’à la fin de la participation de l’équipe d’Algérie au Mondial 2026. Toutefois, la FAF souhaite anticiper et sécuriser la stabilité du staff technique en proposant une prolongation sur le long terme.

Selon le média « El-Khabar », les négociations sont en bonne voie. Le technicien bosnien a donné son accord de principe pour poursuivre l’aventure avec les Verts, un signal fort pour l’avenir de la sélection.

Contrat Petkovic FAF : durée, salaire et objectifs

Selon la même source, la FAF a transmis une première offre officielle à Vladimir Petkovic. Ce nouveau contrat porterait jusqu’à la Coupe d’Afrique des nations 2027, prévue conjointement en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya.

Sur le plan financier, l’Instance fédérale a proposé de maintenir le salaire actuel du sélectionneur, estimé à 130 000 euros par mois. Un choix qui traduit une volonté de continuité sans bouleverser l’équilibre en place.

En contrepartie, la FAF a fixé un objectif clair : atteindre au minimum les demi-finales de la CAN-2027. Cette exigence s’inscrit dans une stratégie visant à replacer durablement l’Algérie parmi les grandes nations africaines.

Petkovic favorable à la prolongation avec l’Algérie

Du côté du sélectionneur, les signaux sont également au vert. En effet, il est emballé à l’idée de poursuivre l’aventure avec l’équipe d’Algérie. Cependant, il a demandé de lire attentivement une copie de son nouveau contrat avec son conseiller juridique avant de donner une réponse définitive.

Cette démarche reste classique dans ce type de négociations. Elle permet d’ajuster les clauses contractuelles et de garantir un accord équilibré pour les deux parties.

Selon toujours « El-Khabar », aucun point de blocage majeur n’a été relevé jusqu’à présent. Ce qui laisse présager une issue rapide et favorable.

FAF : pourquoi l’officialisation n’est pas encore faite

Malgré l’avancée des discussions, la FAF a choisi de temporiser. En effet, Vladimir Petkovic est actuellement concentré sur la préparation des prochains matchs amicaux de l’Algérie lors du stage du mois de mars, respectivement face au Guatemala et l’Uruguay les 27 et 31 mars en Italie.

Walid Sadi a donc décidé de ne pas perturber le travail du staff technique. Les deux parties ont convenu de finaliser l’accord une fois le rassemblement des Verts achevé.

La signature du nouveau contrat prévue début avril

Sauf retournement de situation, la prolongation de Vladimir Petkovic avec la FAF devrait être officialisée dans les prochains jours. La FAF attend désormais le retour final du sélectionneur après analyse du contrat.

Si aucune réserve n’est formulée, la signature pourrait intervenir dès la première semaine d’avril, selon « El-Khabar ». Une annonce qui viendrait confirmer la volonté des dirigeants de s’inscrire dans la stabilité.

Cette éventuelle prolongation représenterait un signal fort pour l’équipe d’Algérie, à l’approche d’échéances majeures comme le Mondial 2026 et la CAN-2027.