Equipe d’Algérie : Sadi officialise le départ de Belmadi et promet un changement radical

On peut dire que c’est désormais officiel à 100% ! Djamel Belmadi n’est plus sélectionneur national. Le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, confirme le départ de Belmadi. Il envoie un message aux supporters algériens.

Comme tout le monde le sait, Djamel Belmadi a annoncé sa démission aux joueurs dans le vestiaire, à l’issue du match perdu face à la Mauritanie (0-1). Cet après-midi, le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, a confirmé le départ du désormais ex-sélectionneur national.

« Je me suis réuni avec Djamel Belmadi pour discuter des conséquences de cette élimination amère, nous avons trouvé un accord pour une séparation à l’amiable, et la résiliation du contrat liant l’entraîneur avec la FAF. Nous remercions l’entraîneur Djamel Belmadi pour tout ce qu’il a donné, et nous lui souhaitons bon courage dans la suite de sa carrière ». A-t-il écrit sur son compte officiel X (ex-Twitter).

Belmadi quitte l’équipe d’Algérie après une longue expérience qui aura duré 5 ans et demi. Il compte 41 victoires, 17 nuls et 6 défaites et une Coupe d’Afrique des Nations en 2019.

Sadi s’excuse auprès des supporters et promet un changement radical

Dans ses publications sur son compte X, Walid Sadi s’excuse auprès du peuple algérien. « Nous demandons des excuses aux fans de la sélection et au peuple algérien, pour le visage affiché par les joueurs durant la compétition et cette élimination prématurée dès le premier tour. Nous n’avons pas lésiné sur les efforts en garantissant toutes les conditions nécessaires pour permettre à nos joueurs de se distinguer et d’atteindre notre objectif ».

Encore une fois, nous demandons pardon aux millions d’Algériens qui aiment leur équipe, et je suis persuadé qu’ils seront derrière leur sélection en vue des prochaines échéances ». A-t-il ajouté.

Le président de la FAF promet » changement radical et une véritable révolution au niveau de l’équipe nationale. Et ce, dans le but de garantir un environnement propice et exemplaire pour le travail et reconstruire sur cet échec afin de reprendre notre place sur le plan continental et international », a-t-il assuré.

Et de conclure : « Nous réitérons nos excuses au peuple algérien. Nous tâcherons de corriger nos erreurs pour remettre le train sur de bons rails, afin de reproduire les performances réalisées par le football algérien. L’équipe nationale a besoin des efforts de tous, à leur tête notre fidèle public. Vive l’Algérie ».