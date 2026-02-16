Equipe d’Algérie : Sadi fait une 1ère offre de prolongation de contrat à Petkovic

Le président de la FAF et ministre des Sports, Walid Sadi, veut prolonger le séléctionneur national Vladimir Petkovic. Les deux parties ont d’ores et déjà entamé les négociations pour un nouveau contrat.

Nommé sélectionneur national en février 2024 pour succéder à Djamel Belmadi, Vladimir Petkovic a rapidement dissipé les doutes et imposé sa patte à la tête de la sélection algérienne. En moins d’un an, le technicien helvético-bosnien a atteint les objectifs majeurs qui lui ont été assignés, notamment une qualification pour la Coupe du monde 2026 et un parcours solide jusqu’aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Des résultats jugés satisfaisants par la Fédération algérienne de football, qui souhaite désormais sécuriser l’avenir du sélectionneur.

Selon des informations révélées par le média spécialisé Compétition, l’Instance fédérale a déjà entamé les discussions pour prolonger son contrat. Le président de la FAF et ministre des Sports, Walid Sadi, a rencontré le driver des Verts mardi soir afin de lui soumettre une première proposition officielle. Cette initiative traduit la volonté du premier homme à la FAF d’inscrire la stabilité technique dans la durée, après plusieurs cycles marqués par des changements fréquents à la tête du staff.

Petkovic demande un temps de réflexion

Toutefois, si l’intention de la FAF est claire, la réponse du principal intéressé se fait encore attendre. Vladimir Petkovic, réputé pour son professionnalisme et sa prudence dans les prises de décision, a demandé un délai de réflexion avant de se prononcer sur cette offre de prolongation, ajoute la même source. Une attitude qui n’a rien d’inquiétant pour les dirigeants, lesquels comprennent que le technicien souhaite analyser les contours du projet sportif, les moyens mis à sa disposition et les ambitions à moyen terme.

Depuis son arrivée, l’ancien sélectionneur de la Suisse a su instaurer une discipline tactique et une sérénité dans le groupe, deux aspects qui avaient parfois fait défaut ces dernières années. Sous sa direction, l’équipe nationale a réalisé 19 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Un bilan qui plaide largement en sa faveur.

Pour la FAF, prolonger Petkovic serait donc bien plus qu’un simple renouvellement contractuel : ce serait un signal fort envoyé aux supporters et aux observateurs, celui d’un projet sportif stable et cohérent à l’approche des grandes échéances internationales. Reste désormais à savoir si le sélectionneur donnera son accord. Sa décision est attendue avec attention, car elle pourrait conditionner la trajectoire des Verts pour les années à venir.

