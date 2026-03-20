Equipe d’Algérie : qui sont les 6 nouveautés de Petkovic ?

Le sélectionneur national Vladimir Petković a levé le voile, avant-hier soir, sur la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de mars, qui se déroulera en Italie. Ce premier rassemblement de l’année 2026 sera ponctué par deux rencontres amicales face au Guatemala et à l’Uruguay.

Comme attendu, cette liste n’a pas manqué de faire réagir, notamment en raison de la présence de six nouveaux joueurs, dont les profils ont suscité un débat animé chez les supporters algériens.

Abada, le seul qui fait l’unanimité

Si certaines convocations ont surpris, une seule semble faire l’unanimité : celle d’Achraf Abada. Le défenseur de 26 ans s’est illustré de fort belle manière lors de la Coupe arabe de la FIFA 2025 avec la sélection A’. En constante progression, l’actuel défenseur de l’USM Alger s’impose aujourd’hui comme un élément fiable sur le plan défensif. Sa solidité, sa discipline tactique et sa capacité à relancer proprement font de lui un renfort crédible pour les Verts. À un âge où il allie maturité et expérience (26 ans), l’enfant de Touggourt s’inscrit clairement dans le projet à moyen et long terme du sélectionneur.

Belazzoug et Mastil correspondent-t-il vraiment au profil ?

En revanche, les choix concernant les gardiens de but Kylian Belazzoug et Melvin Mastil interrogent davantage. Le premier, âgé de seulement 19 ans et né à Paris d’un père angolais et d’une mère algérienne, est actuellement le troisième portier du Stade Rennais, tandis que le second évolue au Stade Nyonnais, une modeste équipe en championnat suisse.

Bien que leurs profils physiques soient intéressants, leur manque d’expérience au haut niveau soulève des doutes. D’autant plus que des portiers confirmés évoluant en championnat local, à l’image d’Alexis Guendouz ou de Gaya Merbah, semblaient avoir des arguments solides pour prétendre à une convocation.

Adil Aouchiche, un profil intéressant, mais…

Au milieu de terrain, Adil Aouchiche représente un pari audacieux mais intéressant. Formé au Paris Saint-Germain, il a longtemps été considéré comme l’un des grands espoirs de sa génération. Après des passages à l’AS Saint-Étienne et au FC Lorient, ainsi qu’une expérience en Angleterre, il a récemment rejoint le Schalke 04 en deuxième division allemande.

Joueur technique et créatif, il dispose d’une marge de progression importante, mais reste à savoir s’il sera capable à apporter le plus escompté.

Benbouali et Ghedjemis, il n’y a pas mieux en Algérie

Sur le plan offensif, deux profils attirent particulièrement l’attention. Nadir Benbouali, issu de l’académie du Paradou AC, réalise une saison remarquable avec l’ETO FC Győr en Hongrie, avec 16 buts et 3 passes décisives. Son sens du but et son efficacité devant les cages pourraient apporter une solution intéressante dans le secteur offensif. De son côté, Farès Ghedjemis évolue au Frosinone Calcio en Serie B (D2 italienne), où il s’illustre également avec 11 réalisations et 3 passes décisives. Son équipe lutte pour l’accession en Serie A, et ses performances témoignent d’un potentiel certain.

Au final, cette liste traduit une volonté claire de Vladimir Petković d’élargir le champ des possibilités et de préparer l’avenir. Entre choix assumés et paris risqués, le sélectionneur semble vouloir injecter du sang neuf dans un groupe en quête de renouveau. Reste désormais à voir si ces nouveaux visages sauront saisir leur chance lors des deux matchs amicaux à venir et convaincre qu’ils ont leur place au sein des Verts.