Équipe d’Algérie : quelles options pour Belmadi dans l’équipe A’ ?

Titulaire du prestigieux trophée de la Coupe Arabe 2021 au Qatar, l’équipe nationale A’ était à la hauteur des attentes du public sportif algérien.

En effet, cette compétition arabe déroulée au Qatar du 30 novembre au 18 décembre 2021, était l’occasion pour plusieurs jeunes joueurs, afin de prouver leur performance. Ainsi, ledit tournoi a représenté une grande occasion pour les footballeurs, à l’instar de Yacine Brahimi, afin de pouvoir retourner à l’équipe première de Djamel Belmadi.

Sur ce, l’entraineur et l’ancien international algérien Samir Houhou, a déclaré à la presse : « indépendamment de certains piliers de la sélection de Belmadi tels que Youcef Belaili, Baghdad Bounedjah, Djamel Benlmari et Rais M’bolhi, il y a des noms dont les chances ont augmenté afin de rejoindre les rangs des Verts, à l’instar de Sofiane Bendebka, Ilyes Chetti, Houcine Benayada ou encore Yacine Brahimi. »

En outre, ce dernier a donné l’exemple du talentueux joueur Ilyes Chetti, en le décrivant que c’est un footballeur qui se caractérise par un jeu rapide et intelligent.

» Il y a des joueurs qui ont besoin de plus d’expérience » (Houhou)

« La Coupe Arabe n’est pas comme la compétition de la Coupe d’Afrique des Nations, elle a des dimensions différentes. Il est vrai que l’esprit combatif est devenu un signe enregistré au nom de notre équipe nationale, mais il y a des joueurs qui ont besoin de plus d’expérience, » a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, le même entraineur a fait savoir : « cela ne signifie pas que ceux qui manquent d’expérience ne méritent pas d’être dans l’équipe première, au contraire, ils seront le meilleur successeur des autres joueurs, et ce, en jouant plus de matchs et plus de tournois. »