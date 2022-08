Équipe d’Algérie : quel est le classement FIFA des Verts ce mois-ci ?

La fédération internationale de football, FIFA, a actualisé son classement des sélections internationales ce jeudi.

Ainsi, dans une publication sur son site officiel, la FIFA a dévoilé le nouveau tableau qui classe les équipes nationales des fédérations inscrites sous sa bannière.

Dans ce sens, le classement de la sélection algérienne de football est désormais connu.

Malgré son sans faute lors de la précédente fenêtre internationale, les Verts n’ont ni gagné ni perdu des places dans le classement de ce mois. En effet, les hommes du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, pointent à la 41e place du classement FIFA de ce mois d’août 2022.

Une place qui leur garantit de figurer dans le top 10 des sélections africaines de football. Avec un total de 1480.59 points, les Fennecs s’adjugent cette 41e place pour la seconde fois de suite.

En ce qui concerne le classement selon les zones, l’Algérie a gardé sa 7e place dans la zone africaine, et sa 4e place dans la zone arabe.

Aperçu du classement général de la FIFA

Le classement de la FIFA pour ce mois d’août de 2022 n’a pas connu un changement notable dans les places du haut du classement.

Ainsi, la sélection brésilienne de football est restée sur le fauteuil du leader, suivie de la sélection belge. La sélection argentine complète le top 3 mondial. Dans le reste du classement, l’équipe de France, l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Danemark composent le top 10 du classement FIFA.

💪 Latest FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking is out! 🇧🇷 Brazil stay top

📈 Big gains for Botswana and Mauritania

⚽️ No movement in the top 2⃣0⃣ 👉https://t.co/49txYMRmos pic.twitter.com/IG4Cbkob8F — FIFA.com (@FIFAcom) August 25, 2022

Pour la zone Afrique, c’est l’équipe du Sénégal qui pointe toujours en tête du classement des sélections africaines de football, suivie par l’équipe du Maroc, la Tunisie, le Nigéria, le Cameroun et l’Egypte.

À noter que la fédération internationale de football a félicité la sélection mauritanienne et son homologue botswanaise pour avoir réussi à obtenir 3 place de plus dans le classement FIFA du mois d’août. Ainsi, l’équipe de la Mauritanie s’adjuge la 107e place, et le Botswana la 146e place.