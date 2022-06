Équipe d’Algérie : quand un chroniqueur français s’en prend à Aouar

Le feuilleton Houssam Aouar ne cesse de faire jaser des deux côtés de la Méditerranée. Après les rumeurs qui évoquent un lancement présumé des démarches administratives de la part du joueur pour changer sa nationalité sportive, l’avenir international du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est sur toutes les lèvres en Hexagone.

Cette fois, c’est au tour de l’ex-international français, Jérôme Rothen, d’évoquer le sujet. En effet, lors de sa dernière sortie médiatique dans l’émission « Rothen s’enflamme » l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a d’abord analysé le choix d’Aouar, « au début, et pour des questions sportives, Houssam Aouar a choisi de porter les couleurs de l’équipe de France. » dit-il dans un premier temps avant d’ajouter sur un ton avertissant, « il ne faut pas avoir honte de le dire ; dans le monde du football actuel, un international qui joue pour une sélection européenne est mieux valorisé qu’un autre international qui joue avec une sélection du continent africain. » ajoute-t-il.

Dans la lignée de ces déclarations, Jérôme Rothen reproche au joueur de l’OL un choix initial non assumé et hasardeux, « quand tu fais toute ta formation en France, que tu joues pour l’équipe de France dans les catégories plus jeunes et que tu changes ta décision après une sélection en amical, ton choix ne peut être considéré comme assumé. » explique-t-il.

L’ancien milieu de terrain du PSG n’a pas fait dans la demi-mesure et a clairement soupçonné la tournure que prend l’avenir international du joueur de 23 ans, « s’il avait pensé à opter pour la sélection algérienne, il y serait déjà, il aurait pu gagner la coupe d’Afrique avec les Verts. » dit-il avant de conclure son intervention sur la note suivante : « il faut aller jusqu’au bout de son choix et l’assumer. » finit-il par dire.

Entre la France et l’Algérie, le problème est peut-être ailleurs ?

Décortiquant le potentiel choix d’Houssam Aouar quant à son futur sur le plan international, les invités de l’émission diffusée sur les ondes de RMC Sport ont mis le point sur un détail qui pourrait expliquer l’éventuelle démarche d’Aouar, « actuellement, le niveau d’Houssam Aouar stagne, ce joueur ne progresse pas et affiche une certaine suffisance, voire un recul et une baisse du niveau. Il n’est plus à la hauteur des espoirs placés en lui. » entend-on dire par l’un des invités de l’émission.

Avec 8 buts et 4 passes décisives en 45 matchs avec l’équipe rhodanienne de l’Olympique Lyonnais, Houssam Aouar signe l’une des saisons les moins prolifiques dans sa jeune carrière. Des statistiques qu’un autre invité de l’émission « Jérôme s’enflamme » analyse de la façon suivante en faisant le lien avec sa potentielle arrivée en équipe d’Algérie, « un tel choix au milieu d’une carrière d’un joueur montre une faiblesse au niveau mental. Aouar semblerait ne pas avoir l’envie de se battre pour gagner sa place en équipe de France. » dit-il.

La valse des critiques à l’encontre d’Houssam Aouar ne s’est pas arrêtée à ce stade, ce dernier invité ajoute, « s’il s’avère qu’Aouar a opté pour un changement de nationalité sportive, c’est un aveu d’échec fulgurant. Ça montrerait même aux grands clubs européens qui le courtisent qu’il n’est pas prêt pour le haut niveau et qu’il privilégierait les pistes faciles. » ajoute-t-il.

Dans le brouhaha des spéculations autour de l’avenir international du joueur de 23 ans, le principal intéressé, Houssam Aouar, est très attendu pour une annonce qui mettrait un terme à l’engouement médiatique à son égard.