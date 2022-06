Equipe d’Algérie : quand Slimani prend la défense de Mahrez

Islam Slimani défend Riyad Mahrez. Il appelle les Algériens à respecter le joueur qui a toujours répondu présent aux stages de la sélection nationale par le passé.

Marginalisé par Ruben Amorim au Sporting Portugal, Islam Slimani a été réhabilité par Djamel Belmadi en sélection nationale. En effet, le joueur a hérité du brassard de capitaine en l’absence de Riyad Mahrez. Mieux, il a été aligné parmi le onze de départ hier soir face à l’Ouganda, en dépit du manque de rythme qu’il accuse en compétition officielle .

Il faut dire que le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale a été à la hauteur de la confiance de Belmadi. Ayant accompli convenablement son rôle de capitaine, il a contribué au premier but de la victoire. Son coup de tête sur la barre a ensuite permis à Aïssa Mandi d’ouvrir le score et de débloquer ainsi la situation.

Il est à rappeler que la sélection nationale s’est imposée face à l’Ouganda sur le score de deux buts à zéro. Elle a réalisé une entame sur une bonne note qui lui a permis de prendre la tête du groupe F.

«Il faut respecter Mahrez»

À l’issue de la rencontre face à l’Ouganda, Islam Slimani était présent dans la zone mixte. Il a livré ses impressions à propos de la précieuse victoire décrochée par les Verts.

«Ce fut difficile, mais on a réalisé le plus important. Désormais, on va se concentrer sur le prochain match qui nous opposera à la Tanzanie. Un autre important rendez-vous qu’on va convenablement préparé afin de ramener les trois points. Notre objectif est de se qualifier pour la prochaine CAN en Côte d’Ivoire». Le match Algérie-Tanzanie aura lieu, rappelons-le, mercredi le 8 juin à Dar Es-Salem.

Poursuivant sa déclaration, «Super Slim» évoque l’absence de Riyad Mahrez du stage de la sélection nationale, sous le prétexte de la blessure. Une absence qui suscite une polémique depuis que Belmadi a dévoilé sa liste. Il prend la défense de son coéquipier en appelant les Algériens à respecter le joueur.

«Il faut respecter Mahrez. C’est un grand joueur qui joue dans un grand club. S’il n’est pas présent, c’est tout simplement parce qu’il est blessé. Mais il ne faut pas oublier qu’il n’a jamais tourné le dos à la sélection nationale depuis 2014. Il a toujours répondu présent lors des précédents stages même lorsqu’il n’était pas dans son meilleur niveau avec son équipe». A-t-il déclaré.

La déclaration du nouveau capitaine des Verts fait taire la rumeur faisant état d’un probable malaise dans les vestiaires, en raison de l’absence de Mahrez. Actuellement en vacances à Marrakech avec sa petite famille, ce dernier devrait effectuer son retour en sélection à partir du prochain stage le mois de septembre prochain.