Equipe d’Algérie : quand Salah Assad défend Mahrez et consorts

La légende du football algérien, Salah Assad, défend les joueurs de la sélection nationale. Il appelle les supporters algériens à ne pas exercer une pression sur Belaïli et consorts.

Le sélectionneur national Djamel Belmadi et ses joueurs font l’objet de plusieurs critiques de la part des supporters algériens depuis la désillusion du 29 mars face au Cameroun et notamment après le dernier match amical face à la Suède. Mais ce n’est pas le cas de la légende du football algérien Salah Assad. Ce dernier, soutient les coéquipiers du capitaine Mahrez.

« On a l’impression chez nous que le monde s’est arrêté après cette élimination qu’on a dramatisée à outrance en mettant autant de pression sur les joueurs, de surcroît assez jeunes pour la plupart. Il faut leur remonter le moral et les soutenir en créant un climat serein, ce dont ils ont besoin. Je suis sidéré de voir des gens les critiquer et tout remettre en question après cette élimination. Il faut qu’on tourne la page définitivement ». Dira-t-il, dans une interview accordée à nos confrères de Compétition.

L’ancien ailier gauche des Verts livre son analyse à propos des deux derniers matchs amicaux, respectivement face au Mali et à la Suède. Le Mali a toujours été un adversaire dur à jouer. Il nous a toujours créé des problèmes et ses joueurs sont toujours hyper-motivés quand ils jouent contre l’Algérie. Néanmoins dans ce match, le coach national (Belmadi) a mis des éléments à l’essai. Contre la Suède, il y avait des choses positives et négatives…J’ai remarqué beaucoup de déchets techniques. Aussi, perdre des ballons faciles se paye cash dans le haut niveau. Toujours en défense, on doit apprendre à sortir le ballon vite lorsqu’on a le champ libre et jouer dans la verticalité, car quand on tarde à sortir la balle, ça donne confiance aux attaquants adverses et met en difficulté l’équipe ».

Assad encense Benrahma

Par ailleurs, Salah Assad n’a pas tari d’éloges sur Said Benrahma. Selon lui, le pensionnaire de West Ham est un excellent attaquant.

« Depuis tout à l’heure, je ne parle que de la pression que subissent nos joueurs. Le rendement de Said Benrahma peut avoir un lien avec cette pression. C’est un excellent joueur, sa manière d’attaquer me plaît beaucoup, il est capable d’éliminer des adversaires avec une facilité déconcertante. Sans l’ombre d’un doute, lui et toute l’équipe vont démarrer en même temps ». Dira-t-il.