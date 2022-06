Equipe d’Algérie : quand l’UEFA fait l’éloge de Mahrez

En plus de ses bonnes statistiques avec Manchester City lors de la saison écoulée, Riyad Mahrez a également impressionné les amoureux du ballon rond par ses nombreux dribbles et gestes techniques. L’international algérien reçoit les éloges de l’UEFA.

Titulaire indiscutable au sein de la bande à Pep Guardiola, Riyad Mahrez a été l’un des grands artisans de plusieurs succès de son équipe lors de la saison écoulée. Une saison au terme de laquelle Man City a été sacré champion d’Angleterre pour la 8e fois de son histoire.

Ses statistiques sont impressionnantes. En effet, il a inscrit 24 buts et délivré 9 passes décisives en 46 matchs, dont 30 titularisations, toutes compétitions confondues. Mieux, il a fait régaler les amoureux du ballon par ses divers dribbles et gestes techniques, faisant ainsi valoir ses grandes qualités et l’énorme talent dont il jouit.

Il faut dire que le talent à l’état pur de Riyad n’est pas passé inaperçu à l’UEFA. Cette dernière a fait l’éloge de l’ailier droit de la sélection nationale. La première instance du football européen a publié une vidéo sur son compte officiel Twitter. Une vidéo qui montre les jolis contrôles du joueur lors de l’exercice 2021/2022 au-dessus de laquelle elle a écrit : «Contrôle, leçon n° 1 : le prof s’appelle Mahrez».

Quel avenir pour Riyad ?

Par ailleurs, l’avenir de Riyad Mahrez est toujours dans le flou. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas encore s’il va poursuivre l’aventure avec les Citizens ou partir.

A une année de la fin de son contrat, l’international algérien n’a toujours pas reçu une offre de la part de la direction de son club pour rempiler. Le moins que l’on puisse dire, est que cela a ouvert les portes aux spéculations quant à un probable départ lors de cette période des transferts.

Selon les médias Mahrez pourrait avoir un bon de sortie cet été. La direction de Man City voudrait bénéficier financièrement de son transfert, notamment après avoir recruté Erling Haaland par une somme d’argent colossale.

Il est à rappeler que Riyad Mahrez profite actuellement de ses vacances «bien méritées» à Marrakech. De retour en Angleterre dans quelques jours, il devra se projeter sur son avenir.