Equipe d’Algérie : Quand Derradji mène une campagne contre Belmadi

Après l’avoir soutenu après la grande désillusion du 29 mars passé, Hafid Derradji devient désormais un grand opposant à Djamel Belmadi. C’est ce que nous avons constaté dans ses dernières publications sur les réseaux sociaux.

A l’image de la majorité des Algériens, Hafid Derradji est heureux pour le Maroc qui a réalisé une qualification historique pour la demi-finale de la Coupe du Monde Qatar-2022. Il n’a pas hésité d’exprimer sa joie via une publication sur les réseaux sociaux.

« La sélection marocain est en demi-finale de la Coupe du Monde à l’Italienne après avoir marqué 5 buts et en encaissé 1. Elle a confirmé que les matchs ça se gagne, ça ne se joue pas ». Si le premier paragraphe parait normal, le célèbre commentateur de la chaine sportive qatarie beIN Sports poursuit : « Des matchs se gagnent avec le talent, la volonté et la combativité sur le terrain et avec un entraineur respectueux « modeste » qui travaille autant qu’il parle ». Visiblement, il fait allusion au sélectionneur national Djamel Belmadi.

Quand Derradji devient opposant à Belmadi

Même d’une manière indirecte, Hafid Derradji confirme une nouvelle fois sa position d’opposant à Djamel Belmadi. Apparemment, il mène une campagne contre le driver des Verts. En effet, il n’en est pas à sa première. Dans une récente interview accordée à El-Heddaf TV, il a contesté Belmadi.

« Belmadi assume une grande part de responsabilité de l’élimination des Verts de la Coupe du Monde… Si j’étais à sa place, je serais parti juste après la désillusion du 29 mars dernier. Lorsqu’on échoue, on doit savoir quitter la table. Je pense que c’est la fin d’un cycle. Autrement dit, Belmadi ne dispose pas d’autres alternatives pour injecter du sang neuf au sein de la sélection ». A-t-il déclaré il y a quelques jours.

Et pourtant, Derradji avait soutenu Djamel Belmadi après l’échec de la qualification pour le Mondial. « Tu dois être Belmadi pour avoir le courage de poursuivre les fonctions à la tête de la barre technique de la sélection nationale. Tu dois être aussi algérien pour insister de poursuivre l’aventure après l’élimination de la prochaine Coupe du Monde…Sa volonté de relever les défis va le conduire à surmonter la pente malgré la difficulté de la mission. Mais impossible n’est pas algérien ». Avait-t-l écrit sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux le 24 avril dernier.

Il est utile à signaler qu’une grande cabale médiatique est menée contre Djamel Belmadi depuis le début de la Coupe du Monde. Nombreux sont ceux qui sont déçus de ne pas voir les « Fennecs » prendre part au Mondial. Et pour exprimer leur déception, ils endossent au sélectionneur national l’entière responsabilité de l’absence de l’Algérie du grand rendez-vous planétaire de football.