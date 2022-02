Équipe d’Algérie : quand Bouhanika critique Belmadi

Les matchs barrages Zone Afrique pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar s’annoncent bientôt. Il s’agit, en effet, d’une double confrontation aller-retour, qualifiée de « décisive », qui déterminera les cinq sélections africaines, parmi dix, pour jouer au grand tournoi footballistique du monde entier.

Sur ce, le tirage au sort a révélé que la sélection camerounaise sera l’adversaire de l’équipe nationale pour ces matchs en question. Une rencontre qui s’annonce déjà enflammée, regroupant deux grandes sélections du continent africain.

Le stage des Verts dans un pays voisin du Cameroun ?

Pour la date des matchs barrages, ces derniers sont prévus la fin du mois de mars de l’année en cours. Les hommes de Djamel Belmadi vont tout d’abord se déplacer au Cameroun pour la rencontre aller, avant de rejoindre le territoire national pour le match retour, prévu au Stade de Blida, Mustapha Tchaker.

À cet effet, l’APS a révélé que les protégés de Djamel Belmadi devraient organiser leur stage d’acclimatation dans un pays limitrophe du Cameroun, à partir du 21 mars en Guinée équatoriale, au Gabon ou au Congo.

Selon la même source, cette décision est prise par le sélectionneur national Djamel Belmadi dans le but de permettre à ses joueurs de s’acclimater avec le temps chaud et humide de l’Afrique centrale.

Bouhanika critique la décision de Belmadi

Toutefois, cette décision ne semblrait pas être au goût d’un présentateur d’une émission sur la chaine arabophone El Heddaf. Il s’agit bel et bien de Redouane Bouhanika.

Dans une émission sur la chaine sportive en question, ledit présentateur a fortement montré son opposition à l’égard de la stratégie du « Ministre du Bonheur ». Ce dernier juge, en fait, que le stage des Fennecs dans un pays limitrophe des Lions Indomptables sera impossible en raison du manque de temps.

« On parle ici d’un stage au Nigeria, au Gabon ou autre. Les joueurs arrivent le 21 et jouent le 24. Comment peut-on faire le stage dans un pays limitrophe ? C’est impossible. Les joueurs n’ont que 48 heures. », affirme Bouhanika, qui estime que le temps est très serré pour programmer un stage dans un pays voisin du Cameroun et commencer les entraînements, pour revenir par la suite, au pays des Lions Indomptables.