Equipe d’Algérie : Quand Belmadi défend son choix en citant Benzema

Lors de la conférence de presse de ce matin, Djamel Belmadi a eu l’occasion pour défendre ses choix. On cite, entre autres, la convocation de l’attaquant du CRB Karim Aribi.

C’est peut-être la première fois que les Algériens contestent sévèrement les choix du sélectionneur national concernant sa liste des joueurs retenus pour le stage du mois de novembre, qui sera ponctué par les deux matchs amicaux face au Mali et à la Suède. On cite notamment la convocation de l’attaquant du CRB, Karim Aribi, qui n’a pas été du goût des fans des Verts.

En plus de son âge un peu avancé (31 ans), le joueur passé par l’ES Sahel et Nîmes est entrain de faire un parcours mi-figue mi-raisin avec le Chabab. Mais le sélectionneur national a une autre vision. Pour lui, c’est un attaquant qui répond au profil, allant même citer Karim Benzema comme exemple.

« On a vu un œil dessus depuis quand il évoluait en Tunisie. Je l’ai déjà convoqué lorsqu’il jouait à Nîmes. Certes, c’est problématique pour un attaquant de ne pas marquer des buts, mais il fait un travail énorme pour l’équipe. Comme est le cas, d’ailleurs, avec Karim Benzema. C’est juste un exemple, je ne suis pas entrain de comparer les deux attaquants bien évidemment ». S’est-il expliqué.

Et d’ajouter : « Je cite aussi Bounedjah comme exemple. Lors de la CAN-2019, il n’avait pas trop marqué, mais il était décisif au premier match et à la finale…Comme un malheur des uns fait le bonheur des autres, Aribi doit saisir sa chance. On va l’utiliser lors des deux matchs amicaux, avant qu’il rejoigne la sélection nationale A’ aux Emirats Arabes Unis».

« La polyvalence de Léris nous servira du bien »

Concernant toujours ses choix, Djamel Belmadi évoque la convocation du défenseur de l’US Sampdoria Mehdi Léris. Ce dernier, célèbre sa première convocation chez les Verts.

« C’est un joueur qui a un énorme potentiel. Il est polyvalent et peut jouer dans de différents postes. C’est un profil avec une bonne culture tactique puisqu’il évolue dans le championnat italien. Il faut le voir comment il s’intègre dans le groupe et où on va pouvoir en bénéficier. Ça fait longtemps qu’on le supervise ». Dira-t-il.

« Je tends ma main à Mbolhi »

Bien qu’il soit quelqu’un de très apprécié, le retour de Rais Wahab M’bolhi ne fait pas l’unanimité. La raison est simple, il évolue dans le modeste championnat de la 2e division saoudienne. Belmadi défend le portier le plus capé de la sélection nationale.

« On est triste qu’il évolue en D2 saoudienne car ça ne reflète absolument pas son grand niveau. Il a toujours envie de représenter la sélection nationale. Je sais qu’il a passé des moments difficiles, j’ai donc décidé de lui tendre la main. Après, c’est sûr qu’il y a une rude concurrence dans les bois. Je pense qu’elle va se répercuter d’une manière positive sur le niveau des quatre gardiens de but que j’ai retenu ». S’explique le coach.