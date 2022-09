Equipe d’Algérie : quand Belmadi compare Bennacer à Iniesta et Modric

Le sélectionneur national Djamel Belmadi n’a pas tari d’éloges sur Ismael Bennacer. Il n’a pas hésité à le comparer aux grands milieux de terrain Andrès Iniesta et Luca Modric.

Ismael Bennacer est sur une marge de progression impressionnante. Titulaire indiscutable avec l’AC Milan, il s’est imposé comme un élément incontournable au sein de la sélection nationale. Lors des deux matchs amicaux face à la Guinée et au Nigéria, le petit lutin algérien a fourni des prestations du premier ordre. Djamel Belmadi n’a pas tari d’éloges sur son joueur, en le comparant à Iniesta et Modric.

« En plus de son abattage et son travail, Bennacer est un joueur qui jouit d’un grand talent. Il sait sortir des situations difficiles et ce ne sont que les grands joueurs qui le font, comme Iniesta et Modric ». A encensé Belmadi son milieu de terrain.

Et d’ajouter : « C’est un bosseur, sérieux et a un bon cœur…C’est vraiment du haut niveau, que Dieu le préserve. Je souhaite qu’il reste sur cette marge de progression, que ce soit avec son équipe ou en équipe nationale ».

Belmadi élogieux envers Bentaleb et Zeghba

Ayant retrouvé la sélection nationale après une longue absence qui aura duré quatre ans, Nabil Bentaleb a fait un retour gagnant. En effet, il a convaincu Belmadi lors des deux matchs amicaux face à la Guinée et au Nigéria.

Le sélectionneur national se dit satisfait des performances du joueur du SCO Angers. Il affirme que son retour en force lui offrira d’autres options dans l’entrejeu.

« Nabil est l’une des grandes satisfactions du stage. Il a marqué beaucoup de points. C’est un milieu de terrain qui est capable d’animer le jeu, se projeter vers l’avant et même marquer des buts. Sa présence nous offre d’autres options ». Dira Belmadi.

Visiblement, le driver des Verts prépare la succession de Raïs Wahab Mbolhi. C’est sur Mustapha Zeghba qu’il devrait compter lors des prochaines échéances.

« On lui a donné encore du temps de jeu face au Nigéria afin de bien le préparer en vue des prochains rendez-vous. Je pense qu’il le mérite dans la mesure où il était toujours constant avec son club et dans son travail. Je le félicite d’ailleurs pour ses bonnes performances lors des deux matchs amicaux face à la Guinée et au Nigéria ».