Equipe d’Algérie : quand Belmadi change ses rapports avec la presse

Le sélectionneur national Djamel Belmadi animera une conférence de presse dimanche. Seulement, la fédération algérienne de football a imposé de nouvelles mesures strictes.

Comme à l’accoutumée avant le début de chaque stage, Djamel Belmadi animera une conférence de presse. Elle aura lieu dimanche matin le 13 novembre à l’auditorium Omar Kezzal du centre technique national de Sidi Moussa.

Ainsi, le sélectionneur national répondra aux différentes questions des médias relatives aux deux prochains matchs amicaux face au Mali le 16 novembre et à la Suède le 19 novembre. Ces derniers auront lieu, rappelons-le, respectivement au stade Miloud Hadefi d’Oran et à l’Eleda Stadium de Malmö.

La driver des Verts va également expliquer ses choix concernant la liste des joueurs retenus pour le prochain regroupement. Une liste qui sera dévoilée demain ou samedi au plus tard possible.

Quelles sont les nouvelles mesures imposées par la FAF ?

Seulement, et contrairement aux précédentes conférences de presse, la fédération algérienne de football a imposé de nouvelles mesures à l’occasion de celle de dimanche. En effet, cette dernière a été réduite à 30 minutes seulement. On s’attend donc à ce que chaque journaliste aura droit à une question, pas plus.

Visiblement, Djamel Belmadi a décidé de changer ses rapports avec la presse algérienne. Désormais, fini les longues conférences de presse à Sidi Moussa et les envolées verbales du sélectionneur national.

Alors que les portes de l’auditorium du CTN de Sidi Moussa fermera ses portes à 11h pour ne pas perturber les présent, la FAF impose à tous les présents d’éteindre leurs téléphones ou bien les mettre en mode silencieux.

Si de telles nouvelles mesures ont été imposées c’est tout simplement pour « le bon déroulement de la conférence de presse et afin de donner une bonne image à notre sélection nationale ». Indique la première instance du football national sur son site officiel.