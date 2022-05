Equipe d’Algérie : quand Belaili songeait à arrêter sa carrière

Youcef Belaïli avait dû mal à digérer l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde. Un échec qui a failli l’inciter à mettre un terme à sa carrière. Entre rester au Stade Brestois ou partir, il n’a pas encore décidé. Mais une chose est sûre, il restera en Ligue 1 Uber Eats la saison prochaine.

L’ailier gauche de la sélection nationale revient sur la désillusion du 29 mars dernier. Voyant son rêve de jouer la coupe du monde avec les Verts s’évaporer, il avait sérieusement songé à mettre un terme à sa carrière. «On était abasourdi et surtout déçus pour le peuple algérien, auquel on cherche toujours à lui procurer de la joie. Hélas, ce jour-là, on a failli à notre mission d’aller en coupe du monde 2022…J’ai vu notre rêve d’aller en coupe du monde s’évaporer à quelques secondes de la fin du match. Mon moral était au plus bas après, car 4 années de travail étaient parties en fumée. Franchement, je songeais même à mettre carrément un terme à ma carrière de footballeur…je n’avais plus envie de jouer au football », a-t-il confié dans une longue interview accordée à nos confrères de «Compétition».

Il faut dire que le joueur a eu le soutien de tout le monde. Ses parents, ses proches ou encore ses coéquipiers au Stade Brestois ont pu le dissuader. «Leur soutien m’a remonté le moral. Je remercie tout le monde, car je le dis et répète, j’étais dans un trou noir », a-t-il indiqué.

Il persiste et signe : «Je resterai en Ligue 1 Française la saison prochaine»

Concernant son avenir, Youcef Belaïli n’a rien encore décidé. Il révèle que les négociations avec le stade Brestois pour le renouvellement du contrat sont toujours en cours.

«Actuellement, on est en négociation pour signer un nouveau contrat. Reste à savoir maintenant ce que le destin nous réserve », dira-t-il. Mais une chose est sûre, il restera en Ligue 1 Française la saison prochaine. «Quand j’ai signé à Brest, mon but était de me montrer en L1. Je crois que j’ai réussi à le faire. Oui, pourquoi ne pas jouer dans une équipe d’un autre standing, quoi que la priorité soit donnée à Brest… Dans ma tête, c’est décidé, je veux continuer à jouer en France, il n’y a aucun débat là-dessus », a-t-il ajouté.

Rappelons que le père de Youcef, Hafid Belaïli, a révélé il y a environ deux semaines que son fils est convoité par l’OGC Nice, le LOSC Lille ou encore le FC Toulouse. Visiblement, c’est après le stage de la sélection nationale que le joueur devrait trancher sur son avenir.