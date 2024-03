Equipe d’Algérie : Petkovic ne lâche pas Yacine Adli

Vladimir Petkovic ne lâche pas Yacine Adli. Il va tenter de le convaincre d’opter pour l’équipe d’Algérie.

Yacine Adli monte en puissance avec l’AC Milan. Disposant de la double nationalité, française et algérienne, il est, certes, toujours éligible pour l’Algérie. Mais le jeune milieu de terrain a déjà fait son choix. En effet, il a opté pour l’équipe de France, c’est ce qu’il l’a affirmé lui-même dans une conférence de presse. Il a justifié son choix de son souhait « de jouer dans le haut niveau ».

Il faut dire que le choix du joueur a déçu les supporters algériens. Mais Vladimir Petkovic ne désespère toujours pas de convaincre le franco-algérien d’opter pour les Verts, tant qu’il n’a pas été convoqué par le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

« J’ai appris l’envie d’Adli de représenter la France sur le niveau international, mais ses propos ne m’importent pas. Le plus important, c’est qu’il joue régulièrement et donne toujours satisfaction. Je vais bientôt le convier à un diner. Pas forcément de parler de l’Algérie et la France. On veut tous s’offrir les meilleurs joueurs, n’est-ce pas ? ». A-t-il affirmé lors de la conférence de presse qu’il a animé cet après-midi.