Equipe d’Algérie : Petkovic a-t-il fermé la porte au retour de Chaïbi ?

Visiblement, Vladimir Petkovic ne devrait pas convoquer Farès Chaïbi pour les prochains stages. La dernière explication du sélectionneur national ouvre les portes aux spéculations si le joueur ne fait plus partie de ses plans.

Farès Chaïbi fait partie des joueurs binationaux ayant choisi l’Algérie à leur jeune âge. À peine 20 ans, il avait opté pour les Verts lorsqu’il évoluait au FC Toulouse.

Ce milieu de terrain à vocation offensive avait fait des débuts prometteurs, sous la coupe de l’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi. Mais il a connu un mauvais sort depuis la venue de Vladimir Petkovic.

En effet, il n’est plus sélectionnable depuis le mois de mars dernier. Le driver des Fennecs a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le stage du mois d’octobre ce matin et le nom de Chaïbi n’y a pas figuré pour le troisième rassemblement de suite. Et pourtant, il enchaine les matchs avec l’Eintracht Frankfurt et évolue dans l’un des cinq plus grands championnats, à savoir le Bundesliga, à 21 ans seulement.

Mise à l’écart de Chaïbi : Petkovic, encore un argument non convaincant

Sans surprise, Vladimir Petkovic a été interrogé à propos de la mise à l’écart de Farès Chaïbi. Le sélectionneur national affirme que le jeune joueur est victime de sa polyvalence.

« Farès Chaibi est un joueur très intéressant, mais pour le moment, il cherche encore sa place sur le terrain avec Frankfurt. Il n’est pas attaquant, car il n’est pas assez décisif, et il n’est pas non plus milieu de terrain, car il ne montre pas les qualités attendues pour cette position », s’explique-t-il.

On peut interpréter l’argument de Petkovic que le joueur ne fait pas partie de ses plans et n’envisage pas le convoquer à l’avenir. Et pourtant, la polyvalence de l’ex-toulousain pourrait servir du bien à la sélection nationale. Alors, comment Belmadi avait su l’utiliser, où le joueur s’était souvent montré décisif ?