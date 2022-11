Equipe d’Algérie : Ounas, la raison d’une absence

Adam Ounas a fait l’impasse sur le stage de la sélection nationale. L’attaquant lillois n’est pas blessé, mais plutôt épuisé après avoir consenti d’énormes efforts depuis l’entame de la saison.

En plus de Ramy Bensebaini et Alexandre Okidja, Adam Ounas n’est pas concerné par le stage de la sélection nationale. Mais il s’est avéré que le joueur n’est pas blessé. Il aurait lui-même demandé à être dispensé car il n’est pas apte physiquement pour rejoindre les Verts.

« On a 14 jours de vacances et on va travailler chacun de notre côté avec notre famille. Je devais rejoindre l’Algérie pour des matchs en sélection, mais physiquement c’était difficile pour moi ces dernières semaines. Ainsi, mon entraineur Paulo Fonseca a demandé à me laisser au repos ». A-t-déclaré au « Petit Lillois ». L’attaquant ailier semble être épuisé après avoir consenti d’énormes efforts avec son équipe depuis l’entame de la saison. Des efforts qui ont été récompensés puisqu’il enchaine les bonnes performances avec le LOSC Lille.

Il sera sans doute le grand absent lors des deux matchs amicaux face au Mali et à la Suède. Un talentueux attaquant que les supporters apprécient beaucoup. Rappelons que Ramy Bensebaini a été testé positif à la Covid-19, tandis qu’Alexandre Oukidja n’a pas été libéré par son club, le FC Metz.

Brahimi appelé à la rescousse

Afin de pallier l’absence d’Adam Ounas, le sélectionneur national Djamel Belmadi a fait appel à Bilal Brahimi. L’attaquant de l’OGC Nice a rallié l’Algérie dans la foulée et a même entamé les entrainements avec ses coéquipiers en sélection.

En affichant une bonne forme lors des derniers matchs avec les « Aiglons », le jeune joueur de 23 ans espère jouer face au Mali et à la Suède. Une nouvelle opportunité se présente pour lui afin de convaincre Belmadi lors des deux matchs amicaux face au Mali et à la Suède.