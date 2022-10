Equipe d’Algérie : Ounas dans l’équipe type de la 9e journée en France

La bonne performance d’Adam Ounas face à Lorient a été récompensée. Le joueur figure dans l’équipe type de la 9e journée de la Ligue 1 Uber Eats, concoctée par le journal spécialisé « L’Equipe ».

Arrivé au LOSC Lille l’été dernier, Adam Ounas semble avoir fait le bon choix. Une nouvelle équipe qui lui a permit de jouer régulièrement. Du coup, il commence à retrouver son meilleur niveau de fur et à mesure.

Il faut dire que l’attaquant ailier de la sélection nationale est sur une marge de progression impressionnante. Reconduit parmi le onze de départ hier face à Lorient, il a enchainé une nouvelle bonne performance. Malgré la défaite, il faisait parti des meilleurs joueurs lillois.

Sa belle prestation a été récompensée. En effet, il figure dans l’équipe type de la 9e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Un onze concocté par le journal français spécialisé « L’Equipe » et dans lequel on trouve des stars du championnat français. Cela ne pourra que motiver davantage le joueur pour la suite du parcours.

L’équipe type de la 9e journée de Ligue 1 : https://t.co/byYxgaq8RQ pic.twitter.com/ZjV3ERWTph — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 3, 2022

« L’Equipe » fait l’éloge d’Ounas

La belle prestation qu’a fournie Adam Ounas face à Lorient n’est pas passé inapperçu des médias français, à l’image de « L’Equipe ». Ce dernier, a fait l’éloge du jeune attaquant international algérien.

« L’international algérien a été hyperactif, alternant les débordements et les percussions plein axe, à un très haut niveau. C’est logiquement lui qui crée l’ouverture d’une passe vers Bamba sur le but de l’égalisation de David (78e). On peut aussi ressortir son festival suivi d’une frappe à côté (8e), son poteau trouvé sur corner (28e), ou encore son tir dans le petit filet (71e). Il n’a pas tout réussi, certes, mais sans lui, il ne se passe rien. ». A encensé le journal français spécialisé le joueur.

Il faut dire aussi que les bonnes performances qu’enchaine Ounas soulagent le sélectionneur national Djamel Belmadi. Ce dernier, pourra miser sur le talentueux ailier pour remplacer Youcef Belaïli, actuellement sans club, lors des prochains rendez-vous des Verts.