Equipe d’Algérie : Ounas absent du prochain stage ?

Victime d’une blessure à la cuisse droite, Adam Ounas est fixé sur la durée de son indisponibilité. Il ne rejouera pas avant deux mois et devrait faire l’impasse sur le prochain stage de la sélection nationale en mois de mars.

Adam Ounas n’a pas pu aller jusqu’au terme du dernier match ayant opposé son équipe Lille à Troyes. On jouait la 8e minute, il a contracté une blessure à la cuisse droite. Ayant quitté le terrain sur une civière, l’international algérien est apparu en béquilles au coup de sifflet finale. Sa blessure a provoqué une grande frayeur, faut-il le dire.

Comme prévu, l’international algérien a passé des examens médicaux approfondis. Ainsi, il connait désormais la durée de son indisponibilité. En effet, il restera loin de la compétition pour une durée de pas moins de deux mois.

“Merci à tous pour vos messages. On se revoit dans deux mois sur les terrains”, a-t-il écrit sur son compte officiel Instagram, sans pour autant donner des détails sur sa blessure.

Sera-t-il présent lors du prochain stage des Verts en mois de mars ?

Il faut dire que la blessure dont a été victime le talentueux joueur est tombée au mauvais moment. La raison est simple, elle le freine dans son élan. Indisponible pour une durée de pas moins de deux moins, il revient, du coup, à la case départ, lui qui a pu retrouver son meilleur niveau depuis l’entame de la saison en cours.

Pis encore, le joueur devrait faire l’impasse sur le prochain stage de la sélection nationale en mois de mars. En effet, il ne devrait pas être prêt à 100% avant la double-confrontation face au Niger, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

Adam Ounas (1 but et 2 passes décisives en 14 matchs), devra soigner sa blessure afin de retrouver les terrains plus tôt que prévu. Il sera sans doute bien prit en charge par le staff médical du club lillois qui fera en sorte de le récupérer dans les plus brefs délais.

A rappeler que l’attaquant lillois a raté le dernier stage du mois de novembre pour un souci physique. Il était le grand absent du match amical opposant la sélection nationale d’Algérie à la Suède à Malmö (0-2).