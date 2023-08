Equipe d’Algérie : Oukidja révèle la raison de sa retraite internationale

Le gardien de but franco-algérien, Alexandre Oukidja, revient sur la décision de sa retraite internationale. Il évoque également son refus d’aller tenter une nouvelle expérience en Arabie Saoudite.

Le mois de juin dernier, Alexandre Oukidja a annoncé sa retraite internationale. Cela a surpris les supporters algériens. À 35 ans pour un gardien de but, il est encore capable de servir la sélection nationale, au moins jusqu’en 2026, d’autant plus qu’il évolue toujours dans le haut niveau.

Le portier du FC Metz révèle, pour la première fois, sa décision de raccrocher avec les Verts.

« Je sentais que physiquement, je n’arrivais plus à faire les deux (FC Metz et l’équipe d’Algérie). Les voyages sur le continent africain sont éprouvants et j’avais peur d’une grosse blessure. Donc j’ai voulu me concentrer sur le FC Metz et sur mes deux dernières années de contrat ». Dira-t-il, dans une interview accordée à France Bleu.

🟢 À LIRE AUSSI : Alexandre Oukidja raccroche les crampons avec la sélection algérienne

Oukidja, qui a célébré sa première sélection en 2018, a eu droit à une petite cérémonie au CTN de Sidi Moussa, à l’occasion du dernier stage des Verts. La FAF et Djamel Belmadi avaient saisi l’occasion pour lui rendre hommage après plus de quatre ans de loyaux services.

Pourquoi Oukidja n’est pas emballé par une nouvelle expérience en Arabie Saoudite ?

Par ailleurs, Alexandre Oukidja avait des touches avec des clubs saoudiens lors de ce mercato estival. Mais il n’est pas emballé à l’idée de tenter une nouvelle expérience dans ce pays. La raison ? C’est tout simplement parce qu’il veut garder la stabilité de sa famille.

🟢 À LIRE AUSSI : « Ça puait de partout à l’hôtel », Oukidja dévoile les dessous du séjour des Verts au Cameroun

« J’ai 35 ans et je me sens bien à Metz. Je viens d’entamer ma sixième saison en Lorraine et ici, c’est un peu comme une seconde famille. Je n’avais envie de bouleverser mon équilibre et celui de ma famille qui se sent bien en Moselle. Alors, pourquoi partir ? ». S’est-il expliqué.