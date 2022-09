Équipe d’Algérie : objectifs et futurs plans, Belmadi explique

Hôte de l’Algérie, la sélection du Nigéria a disputé un match amical contre la sélection algérienne des joueurs locaux hier, à huis clos, au stade du chahid Hamlaoui à Constantine.

L’équipe du sélectionneur local, Madjid Bougherra s’est rendu coup pour coup contre une équipe bis des « Eagles ». Le match s’est soldé sur le score de 2-2.



Cependant, le prochain adversaire des Verts de Djamel Belmadi devrait aligner une équipe plus compétitive pour affronter l’équipe première de l’Algérie.

Ainsi, revenant sur la prestation de ses joueurs lors du match amical contre la Guinée, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a anticipé les faits du match amical prochain contre le Nigéria.

Dans ce sens, Belmadi a sous-entendu que la formation qui sera mise en place dès le coup d’envoi de ce deuxième rendez-vous oranais ne sera pas la meilleure de celle de la soirée du vendredi, « l’équipe du Nigéria va venir chercher une revanche contre nous. D’après leur 11 titulaire contre la sélection locale, ils auront à cœur de gagner le match du mardi. » dit-il au micro de la chaîne nationale après le match contre la Guinée.

Lors de la conférence de presse d’après match, Belmadi a comparé les deux adversaires des Verts et a tenu à rassurer le public algérien, « on a souffert contre cette équipe de la Guinée lors de la première période. L’équipe a été largement remaniée et je trouve ça normal. Contre le Nigéria, on va essayer d’entamer le match avec une équipe qui a plus d’automatisme. » explique-t-il à la presse nationale lors de la conférence de presse.

Les objectifs et les prochains plans de Belmadi

En fin contact avec la fédération algérienne de football, Belmadi a annoncé que son futur contrat sera signé prochainement.

C’est ce qui donne à Belmadi des idées de jeu nouveau à tester pour la période à venir, « le peu de temps que les dates FIFA nous offre n’est pas pour jouer en faveur de tout sélectionneur national. Les idées de jeu ne manquent pas, et c’est la raison principale de ma future prolongation de contrat, car je sens que j’ai toujours l’envie et la force de donner avec cette équipe nationale. » dit-il avant d’ajouter, « les séances d’entraînement d’une sélection sont différentes de celles des clubs. Avec le temps restreint dont nous bénéficions, nous sommes obligés à jouer selon le type d’adversaire. Notre plan de jeu pourrait être différent lors des prochaines échéances. » explique-t-il.

Des échéances, Belmadi s’est fixé une pour la période actuelle : la coupe d’Afrique des nations. Lors de la même conférence de presse, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a dit « il faut d’abord penser à la qualification pour la phase finale de la CAN. L’humilité s’impose, car nous ne sommes pas encore qualifiés. Parler de la coupe du monde 2026 est très hâtif. » indique-t-il.

Le second match amical de l’équipe d’Algérie sera disputé contre l’équipe du Nigéria sur la pelouse du stade olympique d’Oran, baptisé Miloud Hadefi, mardi prochain dès 20h.