Equipe d’Algérie : « Mon coeur battait toujours pour mon pays d’origine », Bouanani

Les quatre nouveautés de la sélection nationale, Guitoune, Rayane Ait-Nouri, Jaouan Hadjam et Zinedine Belaid s’expriment sur leur première convocation chez les Verts. Ils se disent tous honorés par leur première sélection mais aussi déterminés de séduire Djamel Belmadi.

Il n’est secret pour personne. La fédération algérienne de football et le sélectionneur national Djamel Belmadi ont réalisé un grand coup en ce début de l’année 2023. En effet, ils ont réussi à convaincre certains binationaux d’opter pour l’Algérie. Il s’agit Kevin Van Der Kerkhof, Rayane Ait-Nouri, Jaouan Hadjam, Badredine Bouanani et Farès Chaibi. Si les trois premiers se sont exprimés dans la zone mixte qui a eu lieu avant-hier, les deux derniers ont accordé une interview au site officiel de la FAF. Comme les autres nouveaux, ils se disent fiers de rejoindre les Verts mais aussi déterminés d’apporter le plus escompté.

« J’ai un appel du sélectionneur national il y a deux semaines. Il m’a dit tout ce que je veux entendre. J’étais déjà chaud de rejoindre l’Algérie, je suis très fier. Certes, j’ai représenté l’équipe de France en jeunes catégories, mais mon cœur battait toujours pour l’Algérie. J’étais toujours attaché à mon pays d’origine. Ce j’avais vu dans les stades lors des Jeux Méditerranéens à Oran m’avais donné plus d’envie de venir ici ». Dira Bouanani.

Bien qu’il soit le joueur le plus jeune (18 ans), l’attaquant de l’OGC Nice se dit déterminé d’apporter un plus à la bande à Djamel Belmadi. « Même si je suis le plus jeune du groupe, j’ambitionne de jouer. Comme je l’ai dit, j’avais toujours envie d’être ici, après je dois montrer ce dont je suis capable sur le terrain ». A-t-il ajouté.

Chaïbi : « J’attendais ma convocation depuis longtemps »

Quant au milieu de terrain du FC Toulouse, Farès Chaïbi, il affirme avoir attendu sa convocation depuis longtemps. « Je suis content et fier d’être là. J’attendais une convocation chez les Verts depuis longtemps. Les anciens nous ont bien accueillis et facilité notre intégration dans le groupe ». Dira-t-il d’emblée.

Il revient sur la réunion avec le président de la FAF, Djahid Zefizef, et le sélectionneur national Djamel Belmadi. « Ils nous ont présentés leur projet qui est vraiment ambitieux. Ils nous ont aussi souhaités la bienvenue. Je saisis l’occasion pour remercier les supporters algériens qui nous ont souhaité la bienvenue. On leur promet d’être à la hauteur ».