Équipe d’Algérie : Mehdi Zeffane songe à un retour en sélection

Loin des projecteurs des médias depuis le sacre de l’équipe d’Algérie en 2019, l’international algérien, Mehdi Zeffane, s’est livré sur ses deux récentes expériences en Russie et en Turquie, entre autres et fait un clin d’œil au sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, au passage.

Dans un entretien accordé au média français, Foot Mercato, le natif de Lyon est revenu sur l’élimination des Fennecs de la phase qualificative à la coupe du monde 2022 au Qatar, « C’était un début d’année compliqué. J’étais triste comme tous les Algériens. On a pris une grosse claque entre la CAN et la non-qualification pour la Coupe du Monde. Pas mal de choses ont été dites depuis le début d’année. » dit-il.

Le latéral droit, libre de tout contact depuis sa mésaventure en Turquie, a indiqué le chemin à prendre pour ces coéquipiers en sélection algérienne, « Maintenant, on a juste à faire le dos rond, faire le travail et revenir sur le devant de la scène au plus vite. C’est tout ce qu’on a à faire » ajoute-t-il au micro de Foot Mercato. Mehdi Zeffane s’est fixé un nouvel objectif pour cet été : revenir en équipe d’Algérie.

Un retour qui passe par un chemin que le latéral champion d’Afrique 2019 semble bien connaître, « Je ne suis pas fermé à un retour en France. J’ai fait le plus gros de ma carrière en France. Je suis même ouvert à un retour en France. Il y a quelques prises de contact. C’est encore tôt, car certains clubs ne sont pas encore complètement fixés sur leur avenir. Mais il y a quelques prises de contact, oui. » confie-t-il à FM.

Le chemin de Sidi Moussa

Malgré 19 rencontres disputées avec les Verts, Mehdi Zeffane n’a pas réussi à s’instaurer dans le 11 de départ de l’actuel sélectionneur, Djamel Belmadi. Mais, l’ancien champion de France avec le Stade Rennais ne désespère pas et vise un retour dans les plans de Belmadi, « Je sais que le coach Djamel, avec qui je suis souvent en contact, regarde tout ce qui se passe pour les joueurs qu’il a déjà sélectionnés. Je sais que c’est important pour lui d’avoir des joueurs dans des championnats compétitifs, ça aura aussi un impact sur mon choix cet été, c’est certain. » explique-t-il.

Agent libre pour la fin de la saison courante, Mehdi Zeffane devrait trouver une équipe à la hauteur de ses espérances de décrocher une place dans les rangs de l’équipe d’Algérie pour pouvoir, par la suite, entrer en concurrence avec ses coéquipiers occupants le même poste sur le terrain.