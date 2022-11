Équipe d’Algérie : Medjani revient sur la première sélection de Mahrez

L’ancien défenseur de la sélection algérienne de football, Carl Medjani, revient sur le premier épisode de son ancien coéquipier en équipe d’Algérie, Riyad Mahrez.

Ainsi, dans une déclaration à un site internet, Medjani s’est livré à propos de sa première rencontre avec l’actuel ailier prolifique des Verts, « après mon retour de la CAN de 2013, j’avais disputé un match avec Monaco contre l’équipe du Havre. Je connaissais Walid Mesloub qui était un coéquipier en sélection. Or, en fin de match, un autre joueur algérien est venu me parler, c’était Riyad Mahrez. » dit-il.

Joueur confirmé de la sélection algérienne, Mahrez œuvrait pour décrocher une place en équipe d’Algérie alors qu’il jouait en Ligue 2 française. C’est ce que Medjani indique, « il s’est présenté en disant : salut Carl, tu ne me connais pas, moi, c’est Riyad Mahrez, et je serai avec vous lors du prochain rassemblement de l’équipe d’Algérie. » ajoute-t-il.

Continuant à raconter sa première trouvaille avec Riyad Mahrez, Carl Medjani a déclaré, « après ça, je lui ai dit qu’il sera le bienvenu en sélection, mais, dans ma tête, je me suis dit, qui est ce prétentieux, ce gamin est fou. » explique-t-il au micro du site internet.

🇩🇿 Le culot façon @Mahrez22 😅 Lors d’un Monaco – Le Havre en Ligue 2, Carl #Medjani voit s’avancer un jeune joueur, qui lui est complètement inconnu : «Je suis Riyad #Mahrez et je débarque bientôt en équipe nationale.» 👉 Medjani raconte la suite : https://t.co/fdC511JHkq pic.twitter.com/3bLKjHpCte — 90football (@90footballFr) November 9, 2022

Quand Mahrez réalise son rêve de rejoindre les Verts

Les débuts de Riyad Mahrez en sélection algérienne étaient le 31 mai 2014 à l’occasion du match amical contre l’équipe de l’Arménie en prévision de la coupe du monde de 2014.

Dans son intervention, le défenseur des Verts, Carl Medjani, revient sur cet épisode, « lors de l’annonce de la liste du dernier stade avant la coupe du monde de 2014, j’ai vu le nom de Mahrez. Lors de ma première rencontre avec lui, je ne me suis pas dit qu’il sera le futur crack de l’équipe d’Algérie, mais j’avais vu qu’il avait de bonnes qualités. » dit-il.

Madjani a enchaîné, « quand Riyad Mahrez arrive en sélection, on s’est rigolé en se rappelant notre entrevue lors du match de Monaco contre Le Havre. » ajoute-t-il.

Carl Medjani a finalement déclaré, « je l’ai félicité en lui disant : Bravo, tu as annoncé les choses. Bienvenue à toi ! Maintenant, c’est à toi de prouver que tu mérites d’être sélectionné. » finit-il.