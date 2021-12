Équipe d’Algérie : M’bolhi rend un vibrant hommage à ses coéquipiers

La joie des Algériens était énorme après la qualification aux demi-finales de la Coupe Arabe. Les festivités se poursuivent toujours, et ce, depuis la soirée d’hier.

En effet, l’équipe nationale A’ a vaincu, ce samedi, son homologue marocaine dans un match de quarts de finale. Une victoire largement méritée par Youcef Belaili et ses coéquipiers, qui ont été à la hauteur en jouant un grand match.

Dans la conférence de presse d’après match, le capitaine des Verts, mais aussi l’élu « homme du match », Rais M’bolhi, a révélé que le match face au Maroc était difficile et compliqué, mais la détermination des joueurs a apporté ses fruits.

» Je suis fier de mes collègues » (M’bolhi)

« Je n’ai pas douté de la capacité de l’équipe à se qualifier, et je suis fier de mes collègues qui n’ont pas hésité à faire de leur mieux pour se qualifier », a déclaré M’bolhi.

L’homme du match Algérie – Maroc a confirmé que tous les membres de l’équipe ont fait leur possible pour honorer l’Algérie, ajoutant : « Dieu merci, nous avons rendu le peuple heureux et c’est le plus important ».

S’exprimant sur le prochain match face au Qatar, prévu ce mercredi 15 décembre à 20 heures, M’bolhi a fait savoir : « le match du Qatar sera une grande confrontation, et nous jouerons comme si nous affrontions n’importe quelle équipe, avec le désir de gagner. Le Qatar sera un obstacle sur notre chemin vers la finale et nous travaillerons pour nous qualifier ».