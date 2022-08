Equipe d’Algérie : Mandréa, le digne successeur de M’bolhi ?

Alors que Raïs Wahab M’bolhi est toujours sans club, le sélectionneur national Djamel Belmadi pense d’ores et déjà à son successeur. Il pourra compter sur Anthony Mandréa. Ce dernier, est entrain de réaliser un début de saison remarquable en Ligue 2 française avec le SM Caen.

A quelques heures de la clôture du mercato estival, Raïs Wahab M’bolhi n’a toujours pas trouvé un club pensionnaire pour rebondir. Certes, il avait des touches avec plusieurs clubs saoudiens et même algériens, mais s’il n’a pas trouvé un nouveau point de chute, c’est principalement à cause de ses prétentions salariales.

Le moins que l’on puisse, est que cela inquiète Djamel Belmadi dans la mesure où il s’agit d’un cadre de la sélection. Face à cette situation, le sélectionneur national devra trouver le successeur de M’bolhi.

Mandréa pète la forme

Alors que Raïs Wahab M’bolhi ne devrait pas être retenu pour le prochain stage en mois de septembre, Djamel Belmadi pourra compter sur Anthony Mandréa. Ce dernier, est entrain de réaliser un début de saison remarquable en Ligue 2 française avec le SM Caen.

En effet, l’ex-gardien de but du SCO Angers a dégagé beaucoup de sérénité et de réactivité sur sa ligne. Lors des trois matchs disputés respectivement face à Metz, à Guingamp et au Paris FC, il a encaissé un seul but. Mieux, il s’est distingué par plusieurs arrêts décisifs, rassurant ainsi ses coéquipiers.

D’ailleurs, celui qui a célébré sa première convocation chez les Verts lors du dernier stage en mois de juin a été encensé par les médias français. On cite, entre autres, « Ouest France » qui a consacré un papier élogieux sur le portier international algérien. « Si le SM Caen est co-leader de Ligue 2, il le doit aussi en partie à son nouveau gardien Anthony Mandrea, qui dégage beaucoup d’assurance en ce début de saison. Après cinq journées, l’international algérien occupe la deuxième place de notre tableau de bord, établi à la moyenne des notes attribuées par la rédaction des sports de Ouest-France ».

De bonnes performances qui rassurent également le sélectionneur national. Ce dernier, misera beaucoup sur le franco-algérien lors des prochaines échéances.

Il est à noter que Mandréa a été choisi par les supporters de SM Caen comme le meilleur joueur de l’équipe et ce, à la suite d’un sandage lancé par la direction du club.