Equipe d’Algérie : Mancini menace Belmadi pour un joueur

Et si Rayan Cherki représentait l’Italie sur le plan international au détriment de la France et l’Algérie ? Oui, une éventualité qui n’est pas à écarter. En effet, le jeune milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais serait dans le viseur sélectionneur italien Roberto Mancini.

Il n’est secret pour personne. Le sélectionneur national Djamel Belmadi et la fédération algérienne de football ont réalisé de grands coups lors du mois de mars dernier. Ils ont convaincu plusieurs binationaux d’opter pour les Verts. Il s’agit, comme tout le monde le sait, de Badredine Bouanani, Rayane Ait-Nouri, Farès Chaibi ou encore Houssem Aouar, dont la venue a été reportée pour le prochain stage.

Les noms d’autres binationaux sont évoqués pour emboiter le pas aux joueurs qu’on vient de citer. Le milieu de terrain Rayan Cherki en fait partie. Mais pour le convaincre d’opter pour les Fennecs, ce ne sera absolument pas une simple formalité. La raison est simple, le joueur est éligible pour la France mais aussi pour…l’Italie.

Selon le journal italien « La Repubblica », le talentueux joueur de l’Olympique Lyonnais serait dans le viseur de Roberto Mancini. Le sélectionneur italien suit de près les performances de certains joueurs originaires d’Italie, dont Rayan Cherki. Ce dernier, possède la double nationalité algérienne et française et l’un de ses grands-pères serait originaire des Pouilles, région du sud de l’Italie, indique-t-on en Italie.

Le même média assure même qu’il n’y aurait aucun obstacle à son arrivée en sélection italienne, puisque son lien avec le pays est très clair, comme pour Mateo Retegui avant lui.

Il fait toujours planer la suspense

Rayan Cherki est né le 17 août 2003 à Lyon d’un père français ayant des ascendances italiennes et d’une mère algérienne. Il dispose de la double-nationalité française et algérienne et est même éligible pour l’Italie par son père.

Formé à l’Olympique Lyonnais, il a représenté la sélection française en U16, U19 et U23. Mais il n’a jamais été appelé par Didier Deschamps en sélection A.

Considéré comme un joueur prometteur, il suscite l’admiration de la France, l’Italie et l’Algérie. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, le Lyonnais fait toujours planer la suspense concernant la sélection qu’il va représenter sur le niveau international.

A noter que Rayan Cherki est en train de réaliser une saison remarquable malgré son jeune âge. En effet, il a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives En 32 matchs toutes compétitions confondues.

