Équipe d’Algérie : Mahrez signe un nouveau record personnel avec les Verts

Le capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, entre de plus en plus dans l’histoire du football algérien.

En effet, suite à son but victorieux face à l’équipe du Niger hier soir, l’ailier de Manchester City s’est accordé une place de prestige dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe d’Algérie.

Ainsi, alors qu’il comptait 28 buts en sélection nationale, Riyad Mahrez a réussi à s’instaurer sur la 3e marche du podium des buteurs algériens de l’histoire.

Le capitaine des Verts a dépassé Rabah Madjer (28 buts en sélection) et est désormais seul 3e meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie avec 29 réalisations. Islam Slimani et Abdelahfid Tasfaout complètent le podium des buteurs algériens en sélection avec 41 et 36 buts respectivement.

MAHREZ DEVIENT LE 3E MEILLEUR BUTEUR DE L’HISTOIRE DE L’ALGÉRIE AVEC 29 BUTS ⚽️🇩🇿 pic.twitter.com/n1gQqTOy49 — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 24, 2023

Équipe d’Algérie : Riyad Mahrez offre la victoire aux Verts face au Niger

Même si l’équipe d’Algérie dominait le match face à l’équipe du Niger, la faille n’était pas aussi face à trouver. Alors que les joueurs du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, enchaînaient les tentatives, les Fennecs se sont remis à leur capitaine, Riyad Mahrez, pour les libérer.

En effet, le but de l’ailier algérien a permis aux Verts de crier victoire à la fin d’une rencontre qui ne fut pas facile pour l’Algérie.

Sur une passe du nouvel ailier, Badredine Bouanani, Riyad Mahrez a offert une précieuse victoire à l’Algérie qui a gardé sa place de leader du groupe F des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.