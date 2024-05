Equipe d’Algérie : Mahrez et Belaïli dans la liste élargie

Riyad Mahrez et Youcef Belaïli devraient effectuer leur grand retour en sélection à l’occasion du prochain stage. Selon des informations relayées par des médias algériens, les deux attaquants figurent dans la liste élargie de Vladimir Petkovic.

C’est dans deux semaines que l’équipe d’Algérie va entamer le stage du mois de juin. Ce dernier sera ponctué par les deux matchs face à la Guinée et l’Ouganda, respectivement le 6 et le 10 juin prochains, dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.

Ainsi, c’est dans quelques jours que la liste des joueurs convoqués sera communiquée par la Fédération algérienne de football. En attendant, les noms des joueurs feront partie de la liste élargie commencent à filtrer.

Les supporters algériens sont curieux si certains cadres, qui étaient absents du dernier stage, seront de retour à l’occasion du prochain rassemblement. Et aux dernières nouvelles, les noms de Riyad Mahrez et Youcef Belaïli devraient effectuer leur come-back.

Mahrez et Belaïli de retour en sélection en mois de juin ?

Selon des informations relayées par plusieurs médias algériens, les noms de Riyad Mahrez et Youcef Belaïli figurent dans la liste élargie de Vladimir Petkovic. Ils pourraient enregistrer le grand retour à l’occasion du stage du mois de juin.

Les mêmes sources rapportent que Mahrez aurait tranché sur son avenir en sélection. Après mûres réflexions, il aurait décidé de poursuivre l’aventure avec les Verts. Une entrevue entre lui et le sélectionneur national est prévue avant l’entame du stage. Logique puisqu’il s’agit du capitaine d’équipe.

Quant à Belaïli, il a été écarté du dernier stage comme sanction, suite à son comportement jugés inapproprié envers les arbitres. Mais il sera de retour à l’occasion du prochain regroupement.

Il faut dire que Petkovic est satisfait des performances deux attaquants avec leurs clubs respectifs, Al-Ahli Saudi et le MC Alger. Il miserait sur leur retour pour réussir les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.