Equipe d’Algérie : les Verts ne sont plus dans le top 5 africain

Le nouveau classement de la FIFA a été dévoilé aujourd’hui jeudi. La sélection nationale algérienne a perdu trois places. C’était prévisible en raison de son absence de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Elle ne figure plus dans le top 5 africain.

C’est ce matin que l’instance internationale a dévoilé le nouveau classement du mois de décembre. La sélection nationale algérienne a perdu trois places. En effet, elle occupe désormais la 40e place. C’était prévisible, faut-t-il le dire après son absence de la dernière Coupe du Monde au Qatar mais aussi après les deux résultats lors des deux derniers matchs amicaux, disputés respectivement face au Mali (1-1) à Oran et à la Suède (1-2) à Malmö.

Les Verts seront donc appelés à remonter la pente à l’occasion des prochains importants rendez-vous qui les attendent. On cite notamment la double-confrontation face au Niger, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2024, le mois de mars prochain.

7e en Afrique et 4e sur le niveau Arabe

Avec le nouveau classement FIFA de ce jeudi, la sélection nationale ne figure plus dans le top 5 africain. Le Maroc vient de détrôner le Sénégal, en si hissant vers la 11e place sur le niveau mondial. Ce n’est guère une surprise après une excellente Coupe du Monde, en atteignant la demi-finale du tournoi.

Le Sénégal est désormais à la 19e position sur le niveau mondial et 3e en Afrique. La Tunisie, 3e au niveau continental, reste à la 30e place, alors que le Cameroun, tombeur du Brésil, a gagné 10 places et occupe la 33e place mondiale (4e en Afrique), devant le Nigeria (35e, 5e en Afrique) et l’Egypte (39e, 6e en Afrique). Ainsi, l’Algérie est désormais à la 7e place sur le niveau continentale.

Sur le niveau Arabe, la bande à Djamel Belmadi est à la 4e place. Le Maroc est toujours en tête, suivi par la Tunisie et l’Egypte.

Par ailleurs, et sur le niveau mondial, le Brésil maintient son rang de leader, et ce, malgré son élimination par la Croatie en quarts de finale. L’Argentine, vainqueur du 22e Mondial, gagne une place pour s’installer à la 2e place, suivie de la France qui retrouve le podium.