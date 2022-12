Equipe d’Algérie : les objectifs assignés à Belmadi dévoilés

Le porte parole de la fédération algérienne de football, Salah Bey-Aboud, évoque le nouveau contrat de Djamel Belmadi. Il parle également de la candidature de l’Algérie pour accueillir la CAN-2025.

Il y a une dizaine de jours, l’information du renouvellement du contrat de Djamel Belmadi a filtré de la FAF. On parle d’un nouveau contrat jusqu’en 2026 et un salaire revu à la baisse. Dans une interview accordée au site qatari « Al-Jazeera.net », le porte parole de la fédération algérienne de football, Salah Bey-Aboud, évoque le nouveau bail du sélectionneur national.

« Le renouvellement du contrat de Djamel Belmadi n’est pas une surprise. Malgré l’échec de la qualification pour la Coupe du Monde, il a affirmé officiellement poursuivre l’aventure avec les Verts. Même le président de la FAF, Djahid Zefizef, a confirmé le maintien de Belmadi jusqu’en 2026. Concernant les détails du contrat, c’est purement administratif. Autrement dit, ça me dépasse ». A-t-il déclaré.

Le responsable à la FAF révèle également les objectifs assignés au driver des Verts. « Les objectifs de Belmadi sont clairs. En effet, il aura pour mission de jouer les premiers rôles lors de la CAN-2023 et 2025. Il aura aussi pour objectif de qualifier la sélection nationale à la Coupe du Monde-2026…Le sélectionneur national poursuit ses fonctions dans le cadre d’une stratégie bien planifiée et un travail stable. On espère qu’il soit à la hauteur de sa nouvelle mission ». A-t-il ajouté.

CAN-2025, où en est le dossier de l’Algérie ?

Par ailleurs, et comme tout le monde le sait, l’Algérie va bel et bien se porter candidate pour accueillir la CAN-2025. Salah Bey-Aboud se dit optimiste de voir notre pays abriter la prestigieuse compétition continentale des nations.

« L’Algérie fait parti des rares ayant de fortes chances pour accueillir la CAN-2025. Un dossier solide se prépare qu’on va le déposer au niveau de la confédération africaine de football le 16 décembre. J’espère qu’il répondra aux conditions du cahier des charges. Avec la réception de nouveaux stades, je pense que tous les moyens sont réunis pour que l’Algérie abrite la CAN-2025 ». A-t-il indiqué.

Dans ce même sillage, il ajoute que le CHAN que va abriter l’Algérie le mois de janvier prochain sera « Une occasion pour faire preuve quant à l’aptitude de notre pays d’abriter la CAN-2025 en matière d’infrastructures et d’organisation ». A-t-il conclut.