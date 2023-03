« Les nouveaux joueurs ont refusé la France à cause de l’Algérie », Belmadi

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a animé aujourd’hui, le dimanche 19 mars 2023 une conférence de presse au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à 11h00, en prévision des deux matchs contre le Niger en double confrontation, à Alger le jeudi 23 mars et à Tunis le 27 mars prochain.

Pour ce premier stage de l’année 2023 et pour les prochains matchs prévus, Belmadi a choisi de faire appel à du sang neuf, en convoquant plusieurs joueurs binationaux, qui ont fini par choisir de défendre les couleurs de l’Algérie.

Le sélectionneur national a expliqué qu’il cherche toujours à renouveler l’effectif des Verts, mais que sa philosophie ne changera jamais.

Belmadi a aussi souligné que tous les nouveaux venus ont rejeté les invitations de l’équipe de France olympique, afin de répondre à l’appel de l’Algérie, ajoutant : « Ce n’était pas arrivé depuis l’ère des joueurs du Front de libération nationale ». Ajoutant: « Ils sont venus en équipe nationale par amour pour l’Algérie et les couleurs nationales. »

Le sélectionneur national a également souligné qu’il ressentait une grande responsabilité envers ces jeunes joueurs, après leur décision de représenter les Verts à la place de la France.

Les discussions avec Aouar et Ait Nouri ont duré ans selon Belmadi

Parmi ces deux binationaux, on retrouve Houssem Aouar et Ait Nouri, qui font désormais partie des Verts. Belmadi a déclaré que « Chacun d’entre eux a sa propre histoire, et que les pourparlers avec Aouar et Ait Nouri ont commencé il y a de cela 4 ans ».

Djamel Belmadi a souligné qu’en tant que sélectionneur national, il est dans l’obligation de suivre des conditions pour sélectionner les joueurs, comme toutes les équipes nationales.

Ajoutant aussi à propos de ces nouveaux joueurs qui rejoignent les Verts que : « Chaque joueur a sa propre histoire, et ces joueurs seront l’avenir de l’équipe nationale. »

La liste des 24 joueurs algériens convoqués pour le rassemblement de mars

Gardiens de but :

Anthony Mandréa, Alexendre Oukidja et Mustapha Zeghba.

Défenseurs :

K. Guitoun, Mehdi Léris, Aissa Mandi, Mohamed Tougai, Ahmed Touba, Zineddine Belaid, Ramy Bensebaini, Rayane Ait-Nouri et Jaouan Hadjam.

Milieux de terrain :

Hichem Boudaoui, Adem Zorgane, Nabil Bentaleb, Ramiz Zerrouki, Ismail Bennacer et Abdelkahar Kadri.

Attaquants :

Riyad Mahrez, Badredine Bouanani, Youcef Belaili, Fares Chaibi, Andy Delort, Islam Slimani et Mohamed Amoura.