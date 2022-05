Equipe d’Algérie : les nouveaux fennecs affichent déjà leur ambition

C’est hier en fin de journée que la sélection nationale a entamé son stage en prévision de son entrée en lice dans les éliminatoires pour la CAN-2023. L’aventure commence par la réception de l’Ouganda samedi prochain au stade 5 juillet à partir de 20h. Quatre jours après, les Verts s’envoleront vers Dar Es-Salem pour aller défier la Tanzanie. Avant l’entame du premier entrainement, une zone mixte a eu lieu au CTN de Sidi Moussa. Les «nouveaux » se sont exprimés et se disent tous déterminés d’apporter le plus escompté.

Le premier convoqué surprise de Djamel Benlamri, c’est l’attaquant du club Roumain CFR Cluj Billel Omrani. «J’avoue que c’était très sympa. Le groupe m’a très bien accueilli. D’ailleurs, rapidement j’ai trouvé mes marques dans ce groupe. Mon intégration s’est faite assez naturellement et tout va très bien se passer pour la victoire samedi», dira-t-il.

L’attaquant formé à l’Olympique de Marseille se dit ambitieux de marquer un but dés sa première apparition avec la sélection nationale. «Mon souhait est de jouer et pourquoi pas marquer dès ma première apparition sous le maillot national. Ce serait quelque chose de formidable pour mes débuts avec l’EN. ». Il aurait souhaité jouer aux coté de Riyad Mahrez. Hélas, ce dernier ne sera pas présent. «J’aurais aimé rencontrer, pour ce premier stage, Ryad Mahrez. Malheureusement, il ne sera pas avec nous ».

Hamache : «Un rêve qui se réalise»

En absence de Youcef Atala, Djamel Belmadi a fait appel à Yanis Hamache. Le pensionnaire de Boavista est plus également déterminé à gagner des points dés son premier stage avec les Verts.

» Mon m’a appelé pour m’annoncer que j’étais dans la liste. J’avais l’habitude d’être sur la liste élargie, mais jamais sur la liste officielle. C’est une grande fierté pour moi depuis que j’étais tout petit, en plus, c’est le rêve de mes parents. Je viens souvent au pays, on a une maison ici (sa famille est originaire de Bejaia). Cela pour vous décrire ma fierté de pouvoir enfin réaliser ce rêve de porter le maillot national », s’est-t-il exprimé.

Il souhaite avoir la chance de jouer car il a à cœur de montrer ce dont il est capable. «Aujourd’hui que j’y suis, je dois faire le maximum pour rester le plus longtemps possible. Mon objectif est d’apporter un plus à cet effectif riche mais aussi gagner du temps de jeu ».

Benayad : «Bounedjah un bon exemple à suivre»

L’autre convoqué surprise de Belmadi, c’est Riyad Benayad. Auteur d’une saison remarquable avec l’ESS, en inscrivant plusieurs buts, il demeure une autre solution en pointe.

«Je suis déterminé à bien saisir ma chance, et je ferai tout mon possible pour réaliser cet objectif. ». Il Par ailleurs, Benayad espère imiter les autres grands attaquants passés par l’EN. «J’aimerais bien faire une bonne carrière digne de celle des grands attaquants ayant porté le maillot national, à l’image de Baghdad Bounedjah « , ambitionne cet attaquant issu de la fameuse académie du Paradou AC.

Kadri : «Réussir mon baptême de feu»

Tout comme les autres nouveaux, Abdelkahar Kadri se dit content pour sa première convocation en équipe nationale. L’attaquant du club Belge Kourtrai se dit déterminé de réussir son baptême de feu avec les Verts.

«C’est un grand honneur pour d’être ici avec le groupe. J’espère que nous serons à la hauteur pour le grand bonheur du peuple algérien. J’attendais la convocation du sélectionneur national, c’est une joie indescriptible. Je n’ai jamais été appelé auparavant. J’espère gagner la Coupe d’Afrique avec les Verts », dira-t-il.