Equipe d’Algérie : les nouveaux affichent leur ambition

Les quatre nouveautés de la sélection nationale, Kevin Van Der Kerkhof Guitoune, Rayane Ait-Nouri, Jaouan Hadjam et Zinedine Belaid s’expriment sur leur première convocation chez les Verts. Ils se disent tous honorés par leur première sélection mais aussi déterminés de séduire Djamel Belmadi.

« Je suis très content et fier d’être ici. C’est le choix du cœur. J’ai eu une discussion avec Belmadi, le projet sportif m’a incité d’opter pour l’Algérie. Les anciens nous ont réservé un très bon accueil. On vient avec une grande ambition. Personnellement, j’ai hâte de faire ma première apparition avec les Verts ». Dira le latéral gauche de Wolverhampton, Rayane Ait-Nouri.

Hadjam : « J’ai décliné la sélection française U20 pour rejoindre l’Algérie »

Le jeune latéral gauche du FC Nantes, Jaouan Hadjam, affirme avoir décliné la sélection française U20 pour pouvoir rejoindre les Verts. Il se dit ambitieux d’apporter le plus escompté.

« On a été bien accueilli. Même les supporters algériens nous ont souhaité la bienvenue sur les réseaux. C’est une grande fierté, franchement. C’était un rêve d’enfance de porter le maillot de l’Algérie. On est là pour apporter un plus. J’ai décliné la sélection nationale U20 juste pour rejoindre une grande nation comme l’Algérie, le pays de mes ancêtres ». Dira-t-il.

Guitoune : « Hâte de découvrir le public algérien »

L’autre nouveauté des Fennecs, c’est le latéral droit du SC Bastia. Kevin Van Der Kerkhof Guitoune. Il se dit content de rejoindre la sélection nationale mais aussi déterminé d’être à la hauteur des attentes.

« J’ai activé les démarches pour retirer mon passeport algérien et du coup, rejoindre la sélection nationale algérienne. L’ambiance est magnifique dans le groupe, j’ai hâte de voir les supporters dans le stade jeudi face au Niger. Je sais ce qui m’attend, si le coach me fera appel, je ferai de mon mieux pour ne pas le décevoir ». A-t-il déclaré.

Belaid : « Un honneur d’être le seul joueur local retenu par Belmadi »

Le défenseur de l’USM Alger, Zinedine Belaid, est le seul joueur local à avoir été retenu par Djamel Belmadi. Il parle de sa première sélection chez les Verts.

« C’est un grand honneur pour moi et ma famille d’être le seul joueur local retenu en sélection. J’espère que d’autres joueurs locaux vont m’emboiter le pas lors des prochains stages. Je remercie tous les joueurs qui ont facilité mon intégration. J’espère qu’on puisse gagner la double-confrontation face au Niger et valider ainsi notre billet qualificatif pour la CAN-2023 ».