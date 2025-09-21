Equipe d’Algérie : Les nouveautés de Petkovic pour le prochain stage

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic envisage un renouvellement progressif de son effectif. Après avoir essuyé des critiques concernant sa dépendance excessive aux joueurs expérimentés, il prévoit d’intégrer de nouveaux talents, particulièrement en défense.

Trois joueurs prometteurs sont désormais dans le viseur : Mehdi Dorval (AS Bari), Rafik Belghali (Hellas Verona) et Samir Chergui (Paris FC). Ces défenseurs, âgés de 23 à 26 ans, se distinguent par leurs performances régulières en club et offrent des profils complémentaires aux cadres actuels de l’équipe d’Algérie.

Renouvellement en défense : trois nouveaux noms émergent

Selon des indiscrétions, les trois joueurs figurent sur la liste élargie du technicien bosniaque. Outre Luca Zidane, le gardien de but de Grenade, ils pourraient être les nouveautés du prochain rassemblement des Verts.

Parmi ces nouveaux venus, Dorval n’est pas totalement étranger aux couleurs nationales, ayant déjà porté le maillot des U20 algériens en 2023. Pour Zidane, Belghali et Chergui, en revanche, il s’agirait d’une première expérience avec les Fennecs.

Qualification pour le Mondial 2026 : une priorité avant la transition

Toutefois, leur intégration ne sera pas immédiate. L’équipe d’Algérie doit d’abord assurer sa qualification pour le Mondial 2026, avec deux matchs cruciaux contre la Somalie et l’Ouganda. Seuls trois points sont nécessaires pour valider le billet. Le stage de novembre, comprenant deux matchs amicaux, pourrait marquer le début de cette transition.

Cette évolution s’inscrit dans une double perspective : préparer la CAN 2025 et élargir le vivier de joueurs disponibles. Petkovic considère ces nouvelles recrues comme des alternatives de qualité plutôt que des concurrents directs, signalant une volonté de construire l’avenir des Fennecs sur des bases solides.

Saïd Benrahma écarté : un signal fort envoyé aux cadres

En revanche, Saïd Benrahma, l’attaquant du club saoudien Neom SC, vient d’être écarté de la liste élargie de l’équipe nationale d’Algérie pour le prochain stage. Cette décision attendue marque une rupture, l’ancien joueur de West Ham ayant été régulièrement sélectionné depuis l’arrivée de Vladimir Petkovic à la tête de la sélection en mars 2024.

Cette mise à l’écart fait suite à une prestation décevante lors du match nul (0-0) contre la Guinée à Casablanca. Le sélectionneur national, qui avait été vivement critiqué pour son soutien constant à Benrahma malgré des performances en demi-teinte ces derniers mois, semble avoir cédé à la pression populaire.

Cette décision forte pourrait également être interprétée comme un message envoyé aux autres cadres de l’équipe, régulièrement contestés par les supporters algériens. Petkovic, accusé de favoritisme envers Benrahma, prend ainsi une mesure radicale qui pourrait marquer un tournant dans sa gestion du groupe national.

