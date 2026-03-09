Equipe d’Algérie : les 6 nouveaux de Petkovic connus

Le sélectionneur national Vladimir Petković semble bien décidé à entamer une nouvelle étape avec l’équipe d’Algérie. Après plusieurs mois d’observation et d’évaluation, le technicien helvético-bosniaque prépare un véritable renouvellement au sein de l’effectif des Verts. Certains joueurs, jusque-là présents dans les listes, ne figurent plus dans les plans du sélectionneur, tandis que de nouveaux visages devraient faire leur apparition lors du prochain stage prévu au mois de mars.

Ces dernières semaines, plusieurs indiscrétions ont filtré concernant les éléments qui ne seront plus retenus pour les prochaines échéances. Il s’agit du gardien de but Anthony Mandréa, le milieu de terrain Adem Zorgane et les deux attaquant Moncef Bakrar et Radouane Berkane, qui n’ont visiblement pas convaincu le sélectionneur lors de leurs dernières apparitions. De son côté, Youcef Atal paie surtout les conséquences d’une blessure sérieuse qui l’éloigne des terrains depuis plusieurs semaines. Enfin, l’attaquant emblématique Baghdad Bounedjah ne devrait plus être convoqué pour des raisons liées à son comportement, selon plusieurs sources proches de la sélection.

Nouvelles opportunités pour les joueurs

En revanche, cette nouvelle dynamique devrait permettre à plusieurs joueurs de découvrir la présélection nationale. Selon le média spécialisé « Compétition », le poste de gardien de but est particulièrement concerné par ce renouvellement. Auteur d’une saison convaincante avec la JS Kabylie, Gaya Merbah pourrait logiquement être récompensé par une convocation chez les Verts.

Deux profils binationaux figurent également parmi les nouveautés. Il s’agit de Melvin Mastil, formé en Suisse et évoluant actuellement au Stade Nyonnais, où il est prêté par le FC Lausanne-Sport. L’autre joueur concerné est Abdallah Laidani, ancien international suisse U20 qui évolue désormais au Modena FC en Serie B italienne.

Renforcement défensif et offensif

Selon la même source, parmi les joueurs susceptibles de rejoindre la sélection figure également le défenseur central Achraf Abada. Fraîchement transféré à l’USM Alger en provenance de l’ASO Chlef, il s’était particulièrement illustré lors de la Coupe arabe des nations FIFA 2025 grâce à sa solidité défensive, sa justesse technique et son engagement. Sa progression constante lui ouvre aujourd’hui les portes de la présélection.

Au milieu de terrain, la présence de Victor Lekhal constitue également une surprise. Le joueur d’Al Riyadh SC, âgé de 32 ans, pourrait connaître sa première convocation sous l’ère Petković. Lui aussi avait brillé lors de la Coupe arabe des nations 2025, mais n’avait jusque-là jamais été retenu par le sélectionneur.

Enfin, le secteur offensif pourrait accueillir une nouvelle tête avec Farès Ghedjmis. L’ailier droit du Frosinone Calcio réalise une saison remarquable en Serie B italienne avec 10 buts et 3 passes décisives en 29 rencontres. Des performances qui n’ont pas échappé au staff technique des Verts.

Avec ces changements, Petković semble vouloir élargir sa base de travail et insuffler une nouvelle dynamique à la sélection nationale. Un pari qui pourrait marquer le début d’un nouveau cycle pour les Fennecs.

