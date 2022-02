Équipe d’Algérie : le Scudetto se dispute entre algériens

Après un match alléchant qui n’a pas livré ses secrets jusqu’au dernier moment, l’équipe de Naples prend la tête du championnat italien. Les coéquipiers d’Adam Ounas et de Faouzi Ghoulam ont su arracher la victoire au d’aigles de la ville éternelle. Lors du déplacement pour le compte de la 27ᵉ journée de la Serie A, les napolitains ont affronté une solide équipe de Lazio qui n’a pas été un adversaire docile pour les hommes de Spalletti. Ces derniers ne se sont pas tremblés après l’égalisation du score de la part de l’équipe hôte et ont réussi à soulever le défi et inscrire le but qui leur ouvert grand les portes de la première place du championnat.

L’international algérien Adam Ounas est entré en jeu à la 81ᵉ minute du match, Faouzi Ghoulam, quant à lui, est resté sur le banc contrairement au précédent match en Europa Leaegue. Décidément, le technicien italien est fidèle à son envie de début de saison de garder Ounas. Spalletti montre qu’il compte sur le Fennec en lui accordant du temps de jeu à chaque fois, mieux encore, il est son joker préféré dans cette course au Scudetto.

Une course aux saveurs algériennes

L’AC Milan est le grand perdant de cette 27ᵉ journée. Le club lombard n’a pas profité de la dernière réception à domicile et à partager des précieux points avec la formation de l’Udinise. L’équipe du milieu de terrain algérien Ismail Bennacer a cédé son fauteuil de leader au profit des napolitains. Le début du mois de mars s’annonce décisif pour la formation milanaise. En effet, les ressoneros affronteront demain leur rival de toujours, l’Inter de Milan pour le compte du match aller de la demi-finale de la coupe d’Italie.

Une rencontre qui sera l’occasion pour Ismaïl Bennacer et ses coéquipiers de se racheter et éviter une énième saison blanche. L’AC Milan aura du pain sur la planche en ce début de mois, après le derby des frères-ennemis, le dauphin du championnat italien fera face au leader actuel, La SSC de Naples. Un match qui sera aux saveurs algériennes et qui poussera l’un de nos algériens, le duo Ounas-Ghoulam ou Bennacer, sur le toit de l’Italie si le vainqueur garde le même rythme jusqu’à la fin de la saison.