Equipe d’Algérie : le retour de Delort reporté ?

Le retour d’Andy Delort en sélection risque d’être reporté. Et pour cause, il devrait faire l’impasse sur le prochain stage lors du mois en cours en raison d’une blessure à la cuisse.

Le stage de la sélection nationale algérienne débutera dans quelques jours. Il sera ponctué, comme tout le monde le sait, par deux rencontres amicales, respectivement face à la Guinée, le 23 septembre, et au Nigéria le 27 septembre. Elles auront lieu au nouveau stade d’Oran, le complexe Miloud Hadefi, à partir de 20h.

Alors que l’entame du stage approche à un grand pas, les supporters algériens sont curieux de connaitre la liste des joueurs qu’a retenus Djamel Belmadi. La raison est simple, elle pourrait être marquée par des surprises. On cite notamment le retour d’Andy Delort après une longue absence qui aura duré une année.

En effet, le sélectionneur national et l’attaquant de l’OGC Nice ont eu une discussion au bout du fil il y a quelques mois. Ils ont convenu à tourner la page pour l’intérêt de la sélection nationale. Au moment où les Algériens s’attendent au retour du Niçois, ce dernier pourrait finalement faire l’impasse sur le prochain stage.

Delort blessé à la cuisse

Et pour cause, Delort est victime d’une blessure. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, l’OGC Nice n’a pas encore communiqué la nature de la blessure, mais on sait qu’il s’agit d’une contracture à la cuisse.

Et pour preuve, le joueur n’a pas été retenu pour le match qui opposera l’OGC Nice à Partizane Belgrad, prévu jeudi soir, pour le compte de la 2e journée de la phase des poules de l’Europa Conference League.

Ainsi, le retour d’Andy Delort en sélection nationale risque d’être reporté jusqu’au prochain stage en mois de novembre. En attendant qu’il soit fixé sur son indisponibilité après avoir passé des examens médicaux approfondis.

Belmadi animera une conférence de presse dimanche le 18 septembre

Par ailleurs, le sélectionneur national Djamel Belmadi animera une conférence de presse dimanche prochain le 18 septembre, soit avant l’entame du regroupement des Verts.

Elle aura lieu à l’auditorium Omar Kezzal du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à partir de 11h. Belmadi va répondre aux différentes questions des médias présents, relatives à l’actualité de la sélection nationale.