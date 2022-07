Equipe d’Algérie : le prochain match des verts reporté

La confédération africaine de football a décidé de reporter la 3e et la 4e journées des éliminatoires pour la CAN-2024 au mars 2023. Ainsi, la sélection nationale restera loin de la compétition officielle jusqu’au début de l’année prochaine. Face à cette situation, le sélectionneur national Djamel Belmadi va programmer des matchs amicaux lors des prochains stages du mois de septembre et novembre.

Prévues initialement le mois de septembre prochain, la 3e et la 4e journées des éliminatoires pour la CAN-2024 ont été reportées au mois de mars de 2023, rapporte la chaine française « Canal + ». Deux journées à l’occasion de lesquelles la sélection nationale affrontera le Niger en aller et en retour.

Si une telle décision a été prise par la confédération africaine de football, c’est tout simplement à la suite du report de la CAN-2024 qui aura lieu en Côte d’Ivoire du mois de juin 2023 au janvier 2024 pour des raisons purement climatiques. Aussi, la première instance du football continentale veut permettre aux cinq pays africains qui participeront à la coupe du monde Qatar-2022 de bien préparer le grand évènement planétaire de football.

Des matchs amicaux s’imposent

Ainsi, et en attendant que l’information soit officiellement confirmée par la CAF, les Verts resteront loin de la compétition officielle pendant plusieurs mois. Face à cette situation, le sélectionneur national Djamel devra programmer des matchs amicaux lors des deux prochains stages en mois de septembre et novembre.

A cet effet, plusieurs grandes sélections nationales de football ont sollicité la fédération algérienne de football pour la programmation d’un match amical. On parle de l’Italie, de la Belgique ou encore de la Croatie, mais toujours sans pour autant qu’il y ait du concret. Le plus important, c’est d’affronter des mondialistes et se mesurer ainsi aux grandes nations de football.

Malgré son élimination de la prochaine coupe du monde, la sélection nationale algérienne force le respect de plusieurs fédérations. C’est dans les semaines à venir quels adversaires affronteront les Verts lors des deux prochains regroupements.