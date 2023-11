Equipe d’Algérie : le message fort de Belaïli à Belmadi

Youcef Belaïli ne désespère toujours pas de retrouver la sélection nationale. Il souhaiterait disputer la CAN-2023 et de revenir de la Côte d’Ivoire avec le prestigieux trophée africain.

De retour en Algérie pour rebondir, Youcef Belaïli a réalisé un excellent début avec le MC Alger. Auteur de quatre buts et quatre passes décisives en quatre matchs, il affiche sa grande ambition de retrouver son meilleur niveau.

Son objectif, c’est évidemment de retrouver la sélection nationale. Mais la dernière trêve qu’a observée le championnat national a été défavorable au joueur. Loin de la compétition officielle depuis environ un mois, ça reste loin d’être envisageable de le voir effectuer son come-back chez les Verts lors du prochain regroupement du mois de novembre.

Les supporters algériens sont unanimes à dire qu’il a largement sa place en sélection. Mais le dernier mot revient à Djamel Belmadi. Reste à savoir maintenant si le sélectionneur national lui fera appel pour le prochain stage.

« Je veux jouer la CAN »

Le natif d’Oran affirme qu’il est en train de cravacher dur afin de retrouver son meilleur niveau. Il lance un message à Belmadi de son souhait de disputer la CAN-2023. Un souhait qui lui tient vraiment à cœur, faut-il le dire.

« Franchement, je n’ai ménagé aucun effort pour retrouver mon meilleur niveau depuis que j’ai rejoint le MC Alger. Pour le moment, tout se passe bien. J’ai fait un bon début de saison, le meilleur est à venir, inchalah. Je remercie beaucoup mes coéquipiers qui m’aident pour que je sois toujours au top ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée à la télévision nationale.

Et d’ajouter : « La sélection nationale est toujours dans un coin de la tête, c’est clair. Revenir en sélection est l’objectif numéro 1 pour moi. Je ne désespère jamais pour y effectuer mon come-back. Mon souhait, c’est de disputer la CAN-2023 et revenir de la Côte d’Ivoire avec le trophée africain. Je veux contribuer au troisième titre de l’histoire de la sélection nationale et procurer de la joie aux supporters algériens, comme ce fut le cas en 2019 ».

Même si son nom ne figurera pas dans la liste des joueurs convoqués pour le prochain stage, Youcef Belaïli continuera à enchainer les bonnes performances avec le Mouloudia, en attendant un appel de Belmadi.