Equipe d’Algérie : le fort signal de Bounedjah à Belmadi

Baghdad Bounedjah est plus que jamais déterminé à retrouver son meilleur niveau et la sélection nationale. Il est en son deuxième but en deux matchs. Il aura envoyé un signal fort à Djamel Belmadi et semble plus que jamais proche d’effectuer son retour chez les Verts à partir du prochain stage.

Malgré une phase retour très difficile lors de la saison écoulée, Baghdad Bounedjah a tout même décidé de rester à Al-Sadd. Et pourtant convoité par plusieurs clubs, entre autre le saoudien Al-Nasr, il a opté pour la stabilité.

Après une bonne préparation d’intersaison, l’attaquant international algérien a renoué avec la compétition officielle la semaine écoulée. Il a affronté avec son équipe Al-Markhiya SC. Aligné parmi le onze de départ, il a contribué à la victoire de son équipe, en inscrivant un but.

Reconduit comme titulaire cet après-midi face à Umm Salal SC, le joueur a récidivé. En effet, il a réussi à remettre les pendules à l’heure en deuxième mi-temps. Permettant ainsi à son équipe de revenir d’un précieux point dans un match qui s’est joué en déplacement. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’est distingué par un joli but sur un puissant tir des 20 mètres.

Baghdad de retour en sélection en mois de septembre ?

Il faut dire aussi que Baghdad Bounedjah a payé cache son passage à vide lors de la deuxième moitié de la saison écoulée. Ecarté par son entraineur à Al-Sadd, son nom ne figurait pas sur la liste de Djamel Belmadi lors de la double-confrontation des barrages face au Cameroun mais aussi du dernier stage du mois de juin.

En entamant en fanfare la nouvelle saison en championnat qatari, le natif d’Oran est plus que jamais déterminé de revenir en sélection. Cependant, il aura envoyé un signal fort au sélectionneur national. La forme éblouissante qu’affiche le joueur en ce début de saison soulage Belmadi, surtout quand on sait qu’Islam Slimani a raté sa préparation d’intersaison car il n’a pas encore trouvé un club pensionnaire.

Ainsi, Bounedjah est bien parti pour effectuer son retour en sélection à partir du prochain stage du mois de septembre. Seulement, il sera appelé à confirmer lors des prochains rendez-vous au « Qatar Stars League ».