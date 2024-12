Equipe d’Algérie : le constat du « cheikh » Saâdane et son conseil à Petkovic

Le « Cheikh » des entraineurs, Rabah Saâdane, livre son constat sur l’équipe d’Algérie version Vladimir Petkovic. Expérimenté, il donne son conseil au sélectionneur national.

Premier responsable du collège technique national à la Fédération algérienne de football, Rabah Saâdane était logiquement présent à l’examen du dernier module pour l’obtention de la licence d’entraineur « CAF Pro ». En marge de l’examen, il a bien voulu accorder une déclaration aux médias présents pour parler principalement de l’équipe d’Algérie.

D’emblée, il livre son constat sur la sélection nationale version Petkovic, qui enchaine les bons résultats. « L’équipe d’Algérie est en phase de transition. Je pense qu’un grand travail a été fait par Petkovic. N’oubliez pas qu’il y a deux matchs seulement dans chaque date FIFA et il va falloir encore du temps pour juger le sélectionneur national », a-t-il déclaré.

Le conseil de Saâdane à Petkovic

Poursuivant sa déclaration, le sélectionneur emblématique de l’équipe d’Algérie a donné son conseil à Vladimir Petkovic. Selon lui, le driver des Verts devra maintenant passer à améliorer le jeu collectif et dégager son onze type à partir du prochain stage en mars 2025.

« Décidément, Petkovic devra dégager son onze type. Les prochains rassemblements de l’équipe d’Algérie lui serviront pour améliorer le jeu collectif de la sélection national, c’est-à-dire avoir un fond de jeu. Je suis persuadé qu’il va axer sur ce volet à partir de la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026 », a-t-il ajouté.

Va-t-on voir « Cheikh » Saâdane entrainer une équipe ?

Le « Cheikh » des entraineurs a été interrogé sur un éventuel retour sur les terrains pour entrainer une équipe. Celui qui avait dirigé l’équipe d’Algérie lors des deux Coupes du Monde de 1986 et de 2010 répond.

« Actuellement, je suis à la tête du collège technique national de la Fédération algérienne de football. Je me contente juste de donner des conseils et essayer de servir le football national par ma longue expérience d’entraineur ».

Rabah Saâdane (78 ans) a entrainé l’équipe d’Algérie à quatre reprises. D’abord entre 1985 et 1986, en 1999 puis entre 2003 et 2004 et enfin entre 2007 et 2010. Sa dernière expérience d’entraineur remonte à dix ans, lors de la saison 2013-2014 avec l’ES Sétifienne.