Equipe d’Algérie : le binational Yasser Larouci choisit les Verts (Belmadi)

Une nouvelle ère s’ouvre pour l‘Équipe d’Algérie avec l’émergence d’une génération prometteuse de joueurs binationaux. Parmi eux, des noms tels que Hadjam, Aït Nouri, Guitoun, Chaïbi, Bouanani, Aouar, et bien d’autres encore, dont la jeunesse est la principale caractéristique. Parmi les nouveaux venus, Yacine Adli et Amine Gouiri ont fait le choix de représenter les Verts, mais un autre talent se profile également à l’horizon.

Il s’agit du joueur Yasser Larouci. C’est de manière inattendue par Djamel Belmadi, l’entraîneur de l’équipe, a annoncé la décision de Yasser Larouci de rejoindre l’Équipe Nationale algérienne.

En effet, il a déclaré : « La CAN en hiver ? Nous, nous avons déjà regardé les championnats, et nous avons analysé mille fois cette situation. En Angleterre, ils ont le boxing day et ne lâchent les joueurs que lorsque la FIFA leur impose ça. Il y a Saïd Benrahma, Rayan Aït Nouri… et Yasser Larouci, voilà, petite information. Trois joueurs sont concernés par ça. C’est une problématique pour moi, pour le Nigéria, pour la Côte d’Ivoire, pour tout le monde ! »

Un talent polyvalent et prometteur pour l’EN

À seulement 22 ans, Yasser Larouci, né à El Oued en Algérie, a fait le choix de représenter son pays de naissance au sein de l’Équipe Nationale. Son parcours footballistique a débuté au Havre, puis il a rejoint les rangs de Liverpool, où il a amorcé sa carrière professionnelle. Évoluant principalement en tant que latéral, piston ou ailier gauche, il a ensuite poursuivi son chemin en jouant pour Troyes avant de rejoindre Sheffield United, qui évolue cette saison en Premier League, la prestigieuse ligue anglaise.

Larouci ne se limite pas à un seul poste sur le terrain, sa polyvalence étant l’une de ses forces majeures. Cette saison, il est appelé à briller en Premier League avec Sheffield United, et il a déjà montré sa capacité à s’adapter à différents rôles sur le terrain. Sa polyvalence en fait un atout précieux pour l’Équipe Nationale française.

A LIRE AUSSI : Équipe d’Algérie : « Gouiri sera avec nous en octobre », Belmadi

Cette année, Yasser Larouci a également eu l’opportunité de représenter la France lors de l’Euro avec l’équipe Espoirs. Cette expérience au plus haut niveau européen a contribué à forger son talent et à le préparer pour les défis à venir avec l’Équipe Nationale.

L’impact de l’organisation de la CAN en hiver sur les joueurs binationaux

La décision de Yasser Larouci de représenter l’Algérie met en lumière une problématique récurrente pour de nombreux joueurs binationaux. La Coupe d’Afrique des Nations (CAN), traditionnellement organisée en été, se déroulera désormais en hiver, ce qui pose des défis importants aux clubs européens qui doivent libérer leurs joueurs pour la compétition.

A LIRE AUSSI : Éliminatoires CAN 2023 : les Verts tenus en échec à domicile

La décision de déplacer la CAN en hiver a été prise pour éviter les fortes chaleurs estivales en Afrique, mais elle a des répercussions importantes sur les clubs européens qui comptent dans leurs rangs de nombreux joueurs binationaux. Cette situation crée une tension entre les fédérations nationales et les clubs, chacun cherchant à préserver ses intérêts.